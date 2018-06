Za doteraz najpamätnejšiu hymnu MS sa považuje Waka, waka: Zmení to v Rusku trio s Willom Smithom?

To asi nečakal nik! Rusi sú známi vlastenci, a tak sa očakávalo, že všetko okolo blížiaceho sa futbalového svetového šampionátu si budú robiť vo vlastnej réžii.

Čuduj sa svete, hymna šampionátu nepochádza z ruskej dielne. Z usporiadateľskej krajiny nie je ani autor, ani jej interpreti... Oficiálnu hymnu s názvom Live It Up (Ži naplno) naspievalo kozmopolitné trio! Futbalové svetové šampionáty majú svoju oficiálnu hymnu od roku 1990. Tá prvá zaznela v Taliansku a pieseň Un‘estate italiana naspievali Edoardo Bennato a Gianna Nannini, ktorá je mladšou sestrou bývalého talianskeho pilota F1 Alessandra Nanniho. Preslávila sa aj piesňou Bello e Impossibile z roku 1986.

V jedenástich ruských mestách by mala priaznivcov privádzať do varu pieseň, ktorú naspieval jeden z najznámejších latino interpretov Nicky Jam z Dominikánskej republiky, americký herec Will Smith a kontroverzná albánsko-kosovská hviezdička Era Istrefi. „Nahrať oficiálnu pieseň pre majstrovstvá sveta vo futbale pokladám za životný úspech,“ nadchýnal sa Nicky Jam. Oveľa vážnejší bol Will Smith, ktorý pred štvrtkovým oficiálnym predstavením hymny povedal: „Je to pre mňa obrovská česť, že som mohol túto pieseň naspievať a ešte k tomu vystúpiť v Rusku. Futbalový šampionát ľudí spája a je to aj príležitosť, aby sme sa spolu zabávali pri kúzle, ktoré tento šport ponúka.“

Futbalová fanúšička sa vykľula aj z vychádzajúcej popovej hviezdy, ktorá získala svetovú „slávu“ videoklipom, v ktorom tancuje v priesvitnom tričku v Katedrále Krista Spasiteľa v kosovskej metropole. Celé trio vystúpi pred finále MS 15. júla v moskovských Lužnikách. Predtým bude znieť hymna len z nahrávky.

Aký úspech bude mať? To ukáže čas. Z tých predchádzajúcich ostala futbalovým fanúšikom najdlhšie v pamäti asi tá z MS 2010 v Juhoafrickej republike, ktorú naspievala Shakira. Jej Waka, waka ešte aj dnes občas znie z rádií.