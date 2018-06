Motorkárke Elene († 51) nedalo auto prednosť, dcéry sa utápajú v slzách: Obavy z vyšetrovania!

Jej vášeň sa jej stala osudnou. V piatok smútiaca rodina a známi v Skačanoch (okr. Partizánske) odprevadili na poslednej ceste Elenu († 51), ktorú na motocykli v utorok zrazilo auto na križovatke.

Zraneniam, žiaľ, na mieste podľahla. Chýbať bude nielen kamarátom motorkárom, ktorí sa s ňou rozlúčili posledným „vrčaním“, ale hlavne vnúčatám Vladkovi (8) a Ondrejkovi (8) a dcéram Ele (28) a Monike (19). Tie dúfajú, že nehoda bude spravodlivo vyšetrená.

Vodička (54) čierneho mercedesu v utorok za obcou Nadlice (okr. Partizánske) narazila do motocykla, na ktorom sedela Elena († 51) a jej kolega (26). „Vodička pri odbočovaní vľavo, z hlavnej cesty na vedľajšiu nedala prednosť oproti jazdiacemu motocyklu, v dôsledku čoho došlo k ich zrážke,“ uviedla policajná hovorkyňa Elena Antalová s tým, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví.

Elena na motocykli nestihla ani pribrzdiť, navyše po náraze sa jej uvoľnila prilba z hlavy a s kolegom ich vymrštilo na vozovku. „Pani z toho mercedesu vyšla, hneď sa chytala za hlavu, začala tam kričať a hysterčiť,“ prezradil pre TV JOJ jeden zo svedkov. „Kričala, že to je jej vina, že to ona za všetko môže,“ dodala ďalšia svedkyňa.

Dcéry nebohej ženy sa utápajú v slzách. „Mamina išla do Piešťan kúpiť si motorkárske nohavice. Na motorke jazdila 4 roky. Žila iba pre ňu a pre vnukov - dvojičky. Pred týždňom sme ešte spolu oslavovali ich narodeniny. Mamina celý rok šetrila, aby ich mohla zobrať na prvú spoločnú dovolenku k moru. Mali ísť koncom mesiaca. A teraz jej robíme pohreb,“ vraví smutne dcéra Ela (28), podľa ktorej sa im vodička mercedesu doteraz nebola ospravedlniť. „Máme pocit, že vyšetrovanie nehody je nejaké chaotické a vyšetrovatelia si to podávajú ako horúci zemiak. My chceme len spravodlivé vyšetrenie. Bojíme sa, aby mame nehodili spoluvinu. Mrzí nás aj ťažké zranenie mladého kolegu. Modlíme sa za neho, aby to prežil,“ dodala.