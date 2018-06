Jedna návšteva divadla môže zachrániť až 4 ľudské životy

Zdá sa vám nepravdepodobné, že návštevou divadla je možné zachrániť niekomu život? Záleží na správnom načasovaní. Slovenský Červený kríž so spoločnosťou Kaufland už od roku 2014 organizuje projekt Divadelná kvapka krvi. Ak prídete do vybraných slovenských divadiel od 11. do 14. júna 2018 v čase od 8.00 do 11.00 hod. a v rámci tohto projektu darujete krv, môžete ňou pomôcť zachrániť až 4 ľudské životy.

Toľko ich totiž môžu odborníci podľa prepočtov zachrániť vďaka objemu, ktorý zvyčajne pri jednom odbere krvi darcovi odoberú. Je potešujúce, že počet pravidelných darcov, ale aj prvodarcov, neustále rastie. O tom, či je na Slovensku dostatok krvi, kto všetko môže darovať krv, ako aj blížiacom sa Svetovom dni darcov krvi sme sa rozprávali s Mgr. Zuzanou Rosiarovou Kesegovou, generálnou sekretárkou Slovenského Červeného kríža.

Krvné skupiny sú v rôznych zemepisných šírkach rôzne zastúpené. Podľa dostupných zdrojov je však u nás najčastejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB. Treba však podotknúť, že každá krvná skupina je veľmi dôležitá. V prípade nedostatku ktorejkoľvek z nich sa výzvy zameriavajú práve na ňu a ľudí, ktorí ju môžu darovať.

Akí ľudia môžu darovať krv? Aké sú kritériá?

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov. V prípade starších ľudí do 65 rokov je to taktiež stále možné, pokiaľ ste pravidelným darcom, no v tomto prípade je potrebný už aj súhlas lekára. Dôležitá je aj telesná hmotnosť darcu. Musí mať aspoň 50 kilogramov. Muži môžu darovať krv štyrikrát do roka, ženy trikrát.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Podľa oficiálnych štatistík najčastejšie darujú krv ľudia z Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja.

Čo by ste poradili prvodarcom? Ako by sa mali na odber pripraviť a ako by ste ich motivovali k tomu, aby sa nebáli?

Na samotné darovanie krvi sa musíme pripraviť, nie je to nič náročné. Nevyhnutný je v prvom rade dostatočný pitný režim. Aspoň 24 hodín pred odberom je potrebné piť dostatok tekutín ako voda, čaj či ovocná šťava. Ráno pred odberom by sme mali vypiť aspoň pol litra. Je potrebné prísť oddýchnutý a naraňajkovaný. Na odber nechodíme nalačno! Fajčiari minimálne 6 hodín pred odberom nesmú fajčiť a rovnako nie je vhodný alkohol 12 až 14 hodín pred odberom. Neodporúča sa ani priveľká fyzická a psychická námaha 24 hodín pred odberom. Samotný odber trvá necelých desať minút. Po odbere nie je vhodné sa niekam ponáhľať, treba si posedieť, vypiť vodu, čaj, niečo zjesť, prípadne dať si kávu.

Vedeli by ste nám povedať aj nejaký reálny príbeh človeka, ktorému darovaná krv zachránila život?

Prípadne, kedy sa darovaná krv využíva najčastejšie. Krv je pre ľudí mimoriadne potrebná hlavne pri úrazoch a nehodách. Vo veľkom množstve ju potrebujú pacienti čakajúci na operáciu, ale aj pacienti s leukémiou. Darovaním krvi pomáhame aj ľuďom s chorobami krvi či pacientom s nádorovými ochoreniami. Krv všetkých krvných skupín je veľmi potrebná. Všetci, ktorí krv potrebujú, sú odkázaní jedine na dobrú vôľu druhého človeka darovať krv.

Aké rôzne odbery so SČK organizujete? Aké sú výsledky a koľko krvi sa vám podarilo vyzbierať za ostatné roky?

14. jún bol vyhlásený za Svetový deň darcov krvi. Slovenský Červený kríž si ho každoročne pripomína rôznymi aktivitami, ako napr. slávnostným oceňovaním darcov krvi v jednotlivých regiónoch Slovenska plaketami prof. Janského či organizovaním veľkého množstva mobilných odberov. Obzvlášť sa však tešíme z už piateho ročníka Divadelnej kvapky krvi, ktorú organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Kaufland vo viacerých divadlách na Slovensku. Tento rok sme sa rozhodli počet divadiel navýšiť a odbery sa budú konať 11. až 14. júna v 7 divadlách – v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, Štátnej opere v Banskej Bystrici, Komornom divadle v Martine, Divadle A. Bagara v Nitre, Jókaiho divadle v Komárne, Divadle J. Záborského v Prešove a v Mestskom divadle v Žiline. Práca „červenokrižiakov“ v oblasti náboru nových darcov krvi a organizovania odberov krvi je mravenčia a pre mnohých sa môže zdať neviditeľná. Nie je pre nás taktiež vôbec ľahké odmerať celkový vplyv celoslovenských a lokálnych náborových kampaní SČK na počet darcov krvi na Slovensku. Pozitívne však je, že v ostatných rokoch počet ocenených mnohonásobných darcov pravidelne prekračuje hranicu 11-tisíc. Vieme, že sú v našich radoch stovky ľudí, ktorí aktívne oslovujú mladých ľudí na školách a získavajú prvodarcov, organizujú pravidelné mobilné odbery a venujú sa darcom krvi vo svojich obciach či mestách. Táto práca pre nich nie je povinnosťou, ale koníčkom a poslaním, robia ju nezištne a dobrovoľne. Dovolím si povedať, že ľudia túto prácu často berú ako úplnú samozrejmosť. Tak, ako niekedy príliš samozrejme berieme to, že sú na Slovensku i inde vo svete ľudia, ktorí viackrát do roka ráno vstanú a dobrovoľne idú túto životodarnú tekutinu darovať. Našou snahou je, aby bolo takýchto ľudí čo najviac.

Pripravené v spolupráci so spoločnosťou Kaufland.