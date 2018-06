O obchvate v Prešove kolujú už legendy: Srandu z neho si robí aj obľúbená kapela z východu!

Na problém obchvatu v Prešove upozornila prešovská kapela po svojom!

Skupina Helenine oči sa už nemohla ďalej pozerať na nečinnosť kompetentných, preto to vzali do vlastných rúk. Veselí hudobníci na čele so spevákom Martinom Mihalčínom vydali nedávno nový album Vajco. Azda najviac zaujala pesnička s názvom Obchvat, ktorá s dávkou satiry a irónie hovorí o probléme dopravy v Prešove.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V texte sa táto multižánrová kapela vysmieva z neschopnosti štátu a prázdnych sľubov politikov:píše sa v texte piesne.

komentuje jeden z fanušíkov Heleniných očí. Kapela zožala za trefný text i videoklip slová chvály, hlavne od obyvateľov Prešovského kraja, ktorých sa tento problém dotýka.