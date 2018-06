Herec Peter Batthyány zmizol z obrazoviek: Živí ho niečo, čo by vám ani vo sne nenapadlo

Pred pár rokmi valcoval komediálne seriály. Mafstory ho dostala do povedomia ako Banána, Profesionáli z neho spravili hviezdu. Lenže po skončení oboch projektov sa už taký úspech nezopakoval, pokus s ďalším se­riálom Kolaps nevyšiel podľa očakávaní.

Ako sa s tým obľúbený herec vyrovnáva? A čo je pravda na tom, že jeho vzťah s exmanželkou Dagmar je opäť v troskách? To Batthyány otvorene rozpovedal pre Nový Čas Nedeľa.

Už dlhší čas vás na televíznej obrazovke nevidieť. Zabudli na vás tvorcovia?

Momentálne nehrám v žiadnom televíznom projekte. A keďže mi táto práca chýbala, našiel som si alternatívu. Na youtube mám samostatný kanál pod mojím menom, kde s tímom ľudí, ktorých to baví a nejde im o peniaze, vyrábame zábavné veci. Robím aj pre internetové noviny rubriku Vajcový detektor. Ide o netradičné rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí ak neodpovedia na otázku, tak im rozbijem vajce o hlavu. Ak neodpoviem ja, rozbijú ho o hlavu mne.

Chcete byť na staré kolená yuotuber ako mladí chalani?

To vôbec nie. Internet umožňuje ľuďom prezentovať svoju prácu a dáva im veľký priestor. Keďže som videl, že to tam žije a nepozvali ma do žiadnej televízie, tak si robím tieto veci. Keď si všimnete, že niektorí youtuberi majú milión odberateľov, tak to už je na zamyslenie...

Vy máte zatiaľ 13-tisíc odberateľov, nie je to málo?

Nie je to veľa. Intenzívne to robím len od januára, ale každým dňom počet rastie, rozširujem si svoj fanklub a baví ma to. Okrem toho koketujem s myšlienkou nakrútiť film.