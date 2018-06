Do boja o prezidenta sa zapojilo už 12 záujemcov: Vládne strany pritom ešte kandidátov nepredstavili

Do boja o prezidentský palác sa chce zatiaľ zapojiť 12 záujemcov, ktorí už oznámili, že začínajú zbierať podpisy potrebné pre kandidatúru. Na ďalšie mená sa čaká.

Kandidátov majú oznámiť ešte vládne strany Most-Híd, SNS, Smer-SD, opozičné OĽaNO a mimoparlamentné KDH a SMK. Súčasný prezident Andrej Kiska kandidovať nebude. Nateraz sa ohlásili Radovan Znášik, Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Robert Mistrík (mal by mať podporu SaS), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu).

Most-Híd má rozhodovať o prezidentskom kandidátovi v sobotu 9. júna, predseda Béla Bugár nevylúčil, že by ním mohol byť on. SNS by mala kandidáta oznámiť na jeseň, predseda Andrej Danko už dlhšie hovorí, že by to mala byť žena. KDH uvažuje o podpore Mariána Čaučíka. OĽaNO stále hovorí o troch možných menách, ktoré ale dosiaľ nekonkretizovalo. SMK vyberá zo štyroch potenciálnych kandidátov, ktorými sú Pál Csáky, József Menyhárt, László Miklós a Péter Őry. Rozhodne 23. júna.

Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, ktorého sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.