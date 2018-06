Hana Rapantová sa za manželom do Holandska nesťahuje: Veľké plány má až o pár rokov neskôr!

Spoznali sa na Pohode a bola z toho láska ako hrom! Hana Rapantová si svojho manžela, Holanďana Robberta Overwetera, vzala po štvorročnej známosti a hoci ich delí obrovská vzdialenosť, už dva roky sú šťastnými manželmi. Moderátorka prezradila nielen to, čomu sa jej manžel v Holandsku vlastne venuje, ale aj ich plány do budúcnosti. Hneď by ste sa s ňou vymenili...