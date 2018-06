Selfie sexi policajta valcuje internet: Viac než vzhľad môže za to jeho šľachetný čin

Fotka policajta s dráždivým pohľadom sa stala virálnou.

Policajt z Portladnu v americkom Oregone vzbudil na sociálnych sieťach pozornosť. Môže za to "páchateľ", ktorého sa mu podarilo počas služby zatknúť. Z jeho činu sú však v skutočnosti dojatí najmä milovníci a ochranári zvierat.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Počas hliadky totiž natrafil na kurča, ktoré ušlo svojmu majiteľovi. Muž zákona to nenechal len tak a vzal ho na policajnú stanicu. Kurča zatvoril ako páchateľa na zadné sedadlo. Vďaka selfie, ktorú polícia zverejnila na svojom Twitteri, sa neskôr zviera dostalo znova do rúk svojho majiteľa, píše edition.cnn.com. Milé, no nie? :-)