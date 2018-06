Matka sa rozhodla pre implantát, aby sa jej vyriešili problémy: Namiesto úľavy prišli myšlienky na samovraždu

Obrátil sa jej život naruby! Žena si dala zaviesť vaginálny implantát. Netušila, čo ju potom čaká.

Britka Susan Morgan (60) sa pred desiatimi rokmi rozhodla dať si zaviesť vaginálny implantát. To však veľmi rýchlo oľutovala. Čoskoro po zavedení začala mať veľké bolesti a Susan cítila akoby jej horelo celé telo.

Zdravotné problémy jej postupne zruinovali kariéru aj rodinu. Susan priznáva, že dokonca uvažovala o samovražde. „Spoznala som veľa žien, s ktorými som sa v priebehu rokov zoznámila a veľa z nich som už stratila kvôli samovražde. Dokážem to pochopiť, lebo bolesť je neuveriteľná. Je to omnoho horšie ako pôrodné bolesti. Je to akoby sa telo snažilo zo seba vypudiť vec, ktorá sa na teba nalepila,“ cituje The Sun matku dvoch detí z Devonu.

Susan sa pre implantát rozhodla kvôli liečbe inkontinencie. Namiesto úľavy ale prišli muky. „Zobudila som sa po operácii a myslela som si, že umieram. Bola som v nemocnici tri dni, namiesto 24 hodín. Nebola som schopná vyprázdniť môj močový mechúr a mala som infekciu. Snažili sa mi zaviesť katéter,“ spomína si Britka. Rok po operácii sa Susan rozhodla ukončiť svoj biznis a rozišla sa s partnerom. „Zrazu sa zo šťastnej, krásnej biznismenky stala nešťastná žena s vaginálnymi a urologickými problémami, čo on nedokázal zvládnuť,“ opisuje Susan.

Vyriešiť jej problémy nie je vôbec jednoduché. Susan sa snažili vybrať implantát, ale nejaká časť jej stále zostala v tele. „Jediný spôsob, ako to dostať von, by bola otvorená operácia brucha, ale čo ja viem, nikto zatiaľ nenašiel odvahu to spraviť, lebo by sa to nemuselo vydariť,“ dodala Britka.