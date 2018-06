Nestor El Maestro opäť perlil: Obul sa do trénera Ružomberka aj do majiteľa Slovana!

Prehovoril o kauzách v slovenskom futbale! Tréner Nestor El Maestro (35) počas tlačovej konferencie v jeho novom pôsobisku CSKA Sofia musel odpovedať aj na otázky o korupčnom škandále v slovenskom futbale. Servítku pred ústa si veru nedával!

Nestor El Maestro je známy svojim provokovaním všade kam vkročí. Neprehnal to však už? Vo štvrtok ho oficiálne predstavili ako nového trénera bulharského celku CSKA Sofia. Nestor na tlačovej konferencii nevynechal ani jeho bývaleho pôsobisko - slovenskú ligu.

O boji o titul povedal, že nebol ani tesný ani nervózny. "Spartak Trnava bol na čele tabuľky od septembra do konca ročníka. A je potrebné pozrieť sa, odkiaľ informácia prišla - od trénera Ružomberka. Je to fantasický chlap, ale veľmi zlý tréner. Vyhodili ho odvšadiaľ, kde trénoval. A správu zverejnili média z Bratislavy. Je potrebné vedieť, že majiteľ Slovana je známy mediálny magnát na Slovensku.”

Vysvetliť situáciu sa bulharským novinárom snažil cez šiesty tím buhlarskej ligy, klub Vereya. "Predstavte si, keby vyhrá tento klub ligu, je ťažké nájsť slová, keď ste Ludogorec, či CSKA. Na Slovensku to bol Slovan, či Žilina," neodpustil si Nestor.

A čo hovorí na údajný zmanipulovaný zápas? Zápas, o ktorom sa toľko hovorí (Ružomberok vs. Spartak Trnava ) sa skončil bezgólovou remízou 0:0. Bolo to päť zápasov pred koncom sezóny a Spartak mal trinásťbodový náskok pred Slovanom Bratislava. Viete, hoci nie som najlepší tréner na svete, mať takýto náskok päť kôl pred koncom, tak to dokážem byť šampiónom aj bez špinavých trikov,” dodal na záver tlačovej konferencie.