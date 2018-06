Mamička chcela poučiť dcéru: Od špinavého muža dostali lekciu, na ktorú tak skoro nezabudnú

Mamička sa snažila dať svojej dcére výchovnú lekciu. Netušila, ako veľmi sa mýlila.

Andy Ross bol na ceste domov z práce, keď sa rozhodol zastaviť v obchode. Tam stretol malé dievčatko, ktoré sa naňho dívalo, pretože mal celú tvár zašpinenú. To bol moment, kedy sa matka rozhodla niečo ju naučiť. „To je dôvod, prečo by si mala ostať v škole,“ povedala potichu, no Andy ju aj tak počul.

Hoci to mohla myslieť dobre, ako príklad si vybrala zlú osobu. Keďže Andy má univerzitný titul, viacero kvalifikácií ako lekár a slúžil vo vojsku ako špeciálny medik, nenechal to tak. „Po prvé, som veľmi vzdelaný špinavý muž. Takže predpokladať, že som nevzdelaný len na základe môjho vzhľadu, je veľmi ignorantské,“ prihovoril sa im.

Potom im začal vysvetľovať, prečo má tetovania a prečo pracuje ako stavbár. „Skúsil som prácu v kancelárii, no nebolo to pre mňa. Rád pracujem rukami. Niekedy sa teda stane, že chodím zašpinený. Zarábam slušné peniaze, mám výhody, som schopný zabezpečiť moju rodinu. Takže môj zovňajšok neodráža nič, ani level inteligencie,“ píše portál Mamamia.

Na záver im poprial pekný deň. „Snažte sa nesúdiť ďalších ľudí, ak o nich nič neviete,“ uzavrel Andy. Celý príbeh napísal na svoj facebookový profil, kde sa s ním mnoho stotožnilo a viacero ľudí priznalo, že s podobnými predsudkami sa stretávajú bežne.