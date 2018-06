Po prílete ostala pasažierka v nemom úžase: Pohľad na kufor takmer nerozdýchala!

Mnoho ľudí má s lietaním zlé skúsenosti kvôli nešetrnému zaobchádzaniu pracovníkov letiska s ich batožinou. To, čo zažila táto pasažierka, by ste však nečakali.

Kristen Horabin letela spolu s manželom americkými aerolíniami na víkendový výlet z Floridy do Tampy v Texase. Keď však prišli na letisko Dallas/ Fort Worth a chceli si vyzdvihnúť batožinu, ukázal sa len manželov kufor. „Čakali sme a čakali a čakali, no môj kufor sme nikde nevideli,“ povedala Kristen.

Vtedy sa ozvala žena za ňou so slovami: „Možno je vaša taška tamto.“ Keď sa pozrela na miesto, kde ukazovala, zbadala svoj kufor natlačený v plastovom koši. „Polovica mojich vecí bola zničená a druhá polovica chýbala. Celý kufor bol roztrhaný.“

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Oblečenie, ktoré tam ostalo, bolo na kusy a zvyšok bol pokrytý čiernou masťou a zubnou pastou,“ pokračovala Kristen. Podľa news.com.au sa tam nachádzal aj zničený fén a dve nespárované topánky.

Ospravedlnenia sa od American Airlines dočkala až po tom, čo podala oficiálnu sťažnosť. Do 24 hodín sa s ňou spoločnosť skontaktovala a ospravedlnila za vzniknuté problémy. „Tento incident nás veľmi mrzí, vieme, že je veľmi nepríjemné nájsť svoje veľmi zničené. Náš tím už zisťuje, čo sa stalo počas prepravy,“ píše sa vo vyjadrení.

Kristen poslali ako odškodné šek vo výške 4560 dolárov ako náhradu za zničené veci a cestovný kupón vo výške 390 dolárov. Dúfa tiež, že v budúcnosti sa taký problém bude riešiť inak. „Pošlite niekoho, kto vám povie, že sa s vašimi vecami niečo stalo a ospravedlňte sa. Odišla by som a brala by som to ako nešťastnú náhodu,“ uzavrela.