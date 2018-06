Členské krajiny NATO schválili program bojovej pripravenosti: Aliancia bude ešte silnejšia

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie na štvrtkovom rokovaní schválili program zvýšenia bojovej pripravenosti.

Na tlačovej konferencii to novinárom povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg s tým, že do roku 2020 bude mať NATO v prípade potreby do 30 dní k dispozícii 30 mechanizovaných práporov, 30 letiek a 30 bojových plavidiel.

"Nebudú to nové jednotky, ale pôjde o zvýšenie pripravenosti síl, ktoré aliancia už teraz má," vysvetlil Stoltenberg s tým, že NATO chce mať existujúce sily rýchlejšie pripravené k operačnému nasadeniu. Plán má označenie "štyri tridsiatky". Stoltenberg sa na tlačovej konferencii venoval aj výdavkom členských krajín na armádu. V minulosti spoločne so Spojenými štátmi vyzýval aliančné krajiny, aby viac investovali do obrany a aby vo výdavkoch plnili cieľ v podobe dvoch percent HDP.

"Všetci spojenci skončili so škrtmi. Všetci spojenci zvyšujú výdavky na armádu," povedal vo štvrtok Stoltenberg s tým, že väčšina členov má plán, ako hranicu dvoch percent HDP dosiahnuť do roku 2024. Dodal tiež, že výdavky na obranu v rámci celej aliancie rastú štvrtým rokom v rade.