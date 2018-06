Dvaja trapkovia vyčíňali v bratislavskej električke: Vyhrážky vodičovi smrťou, pubertiakov už rieši polícia!

Správali sa ako chrapúni! V stredu sa pred treťou hodinou poobede zastavila premávka električiek na Račianskom mýte v smere do Rače.

V súprave č. 7 totiž vyčíňala dvojica arogantných mladíkov. Celému incidentu predchádzalo zazvonenie na dvojicu mužov na zastávke na Račianskom mýte, ktorí mu prekážali v jazde. Mladíci nasledne vbehli do vozňa, kde muž v červenom tielku začal vodičovi hrubo nadávať.

Podarilo sa aj vám natočiť nejaké zaujímavé video? Pošlite nám ho s informáciami na tip@novycas.sk

Cestujúci zostali sedieť v nemom úžase, nezmohli sa ani na slovo, no jeden z nich časť incidentu zaznamenal na video. „Ty si taký frajer. By som ti naje... takú, že by si skapal rovno,“ hulákal útočník, pričom opakovane udieral do kabíny, až prasklo sklo. Vtedy sa pridal aj druhý a zareval: „Otvor tie dvere!“ Počas čakania na príchod polície „podarená“ dvojica nasilu otvorila dvere a utiekla. Ich vyčíňaním sa už zaoberá polícia.