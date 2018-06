Pravá ruka Andreja Danka má samé luxusné nehnuteľnosti: Pozrite sa, aké dychberúce vily vlastní!

Hotový realitný magnát! Kancelár Národnej rady a pravá ruka Andreja Danka (43) Daniel Guspan (48) si svoje súkromie rád stráži.

Nenápadný úradník šéfuje v parlamente už od roku 2013 a na rozdiel od svojho šéfa na verejnosti často nevystupuje. Nový Čas však zistil, že sa má rozhodne čím chváliť. Po tom, čo vyšlo najavo, že stavia vilu na bratislavskom Slavíne, sa objavila ďalšia nehnuteľnosť súvisiaca s jeho menom. Rezidencia, do ktorej nalial státisíce eur, stojí v obľúbenom dovolenkovom raji Slovákov - Chorvátsku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Daniel Guspan dohliada na chod parlamentu už za tretieho predsedu. Do Národnej rady ho priviedol ešte Pavol Paška a plynulo v práci pokračoval aj počas šéfovania Petra Pellegriniho či dnes Andreja Danka. Sivá eminencia politikov by sa však uchytila aj v realitnom biznise.

Nový Čas vypátral jeho utajenú rezidenciu pri chorvátskom meste Vodice približne 750 kilometrov od Slovenska. „Už v roku 2011, po predaji nehnuteľnosti mojich rodičov, sme sa ako rodina rozhodli, že skúsime nájsť nejakú nehnuteľnosť v Chorvátsku. Tam sme dlhodobo chodievali na dovolenku a vzhľadom na zdravotný stav mojich rodičov je tam aj príjemnejšie prostredie na to, aby priebeh ich ťažkostí bol jednoduchší,“ otvorene vysvetľuje Guspan. Napokon kúpil dom v roku 2012 v blízkosti mesta Vodice. „Chodia tam rodičia, trávia tam leto, a taktiež aj moja rodina sa tam chodí rekreovať. Je to asi päť minút od pláže,“ povedal kancelár.

Celá rezidencia je písaná na Guspana, vraj podľa dohody celej rodiny a najmä brata, s ktorým kúpu riešil. Za dovolenkovú usadlosť v dobrej lokalite zaplatil približne 100 000 €. „Do rekonštrukcie domu som investoval ďalších 175 000 €. V roku 2012 boli tie ceny nehnuteľností trochu iné ako dnes a trochu menej ako na Slovensku. Dom nemá pozemok, je to radová zástavba. Dokopy som do toho dal asi 280 000 € spolu s rekonštrukciou,“ objasňuje Guspan.

Nehnuteľnosť slúži najmä pre jeho rodičov, pričom cez prázdniny si tam chodí oddýchnuť aj on s rodinou. „Ja nechodím na nejaké drahé dovolenky na Maldivy, ale radšej takto do Chorvátska. Sú tam dva byty veľkosti 68 m2 plus dve terasy a garáž. V jednom sa zdržiavajú rodičia a v druhom bývame my, keď sme tam,“ dodáva vysokopostavený úradník. Pre Nový Čas potvrdil, že vie vydokladovať aj peniaze, ktoré na stavbu využil. „Kúpu som financoval z predaja rodičovského domu v Košiciach a rekonštrukciu z úveru,“ uzavrel Guspan.

Kto je Daniel Guspan

absolvoval Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach

od roku 2006 šéfoval business hotelu Aston v Bratislave

post kancelára NR SR zastáva od roku 2013

stál po boku P. Pašku a P. Pellegriniho a dnes Andreja Danka

Čo všetko vlastní

Rezidencia v Chorvátsku

Otvoriť galériu Rezidencia v Chorvátsku. Zdroj: shutterstock

dom pri meste Vodice kúpil v roku 2012

do rekonštrukcie v nasledujúcich rokoch nalial 175 000 €

je umiestnený blízko pláže

má dve poschodia a dva samostatné apartmány +

dve terasy a garáž

dve terasy a garáž cena: 280 000 €

Vila na Slavíne

Otvoriť galériu Vila na Slavíne. Zdroj: Michal Hanko

553 m2 pozemok v lukratívnej lokalite v Bratislave

výhľad na Bratislavský hrad

vila sa stavia od roku 2016, stavba ešte nie je dokončená

odhad ceny: 1 000 000 €

Rodinný dom v Bratislave

Otvoriť galériu Rodinný dom v Bratislave. Zdroj: Michal Hanko