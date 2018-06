Odchod Británie z EÚ: Takto by to po brexite malo vyzerať na hranici s Írskou republikou

Británia navrhuje po svojom odchode z Európskej únie ponechať prípadné záložné riešenie budúceho pohraničného režimu medzi Severným Írskom a Írskou republikou najdlhšie do decembra 2021, kedy by mala byť hotová trvalá dohoda.

Vyplýva to z dokumentu, ktorý vo štvrtok Londýn zverejnil. Hlavný únijný vyjednávač Michel Barnier na twitteri nový návrh Spojeného kráľovstva privítal, dodal ale, že EÚ teraz preverí, či takéto záložné riešenie spĺňa všetky požadované podmienky. Írsky premiér Leo Varadkar podľa agentúry Reuters krátko pred zverejnením britského zámeru vyhlásil, že sa mu časové obmedzenie záložného plánu nepáči.

EÚ dokument analyzuje, či spĺňa tri základné podmienky. "Je to uskutočniteľné riešenie, ktoré predíde pevným hraniciam? Vyhovuje to celistvosti jednotného trhu a colnej únie? Je to záložný plán pre každú situáciu?" napísal Barnier, aké otázky ho budú pri preverovaní britského návrhu zaujímať. Záložný plán má zabrániť, aby po odchode Británie z EÚ na konci marca 2019 vznikla medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskou republikou takzvaná tvrdá hranica s colnými kontrolami.

Brusel považuje za jednu zo svojich priorít uzavretiu hraníc predísť. Doterajší záložný scenár počítal so zahrnutím Severného Írska do spoločnej regulačnej oblasti. To by znamenalo, že ak by sa žiadne obojstranne prijateľné riešenie pre EÚ a Britániu nenašlo, Severné Írsko by prakticky zostalo v colnej únii s EÚ. Po novom Londýn uprednostňuje, aby v prípade aktivácie poistky platil núdzový plán na celé Spojené kráľovstvo a nie len na Severné Írsko.

Britský minister pre brexit David Davis pôvodný plán kritizoval s tým, že dočasné riešenie by mohlo trvať neurčito dlho. Požadoval preto stanovenie lehôt. Médiá špekulovali, že by kvôli tomuto sporu mohol Davis rezignovať, čo by pre premiérku Theresu Mayovú bola značná komplikácia pri riadení brexitu.

Kým Davis sa usiloval o časové vymedzenie poistného plánu, írsky premiér Varadkar uviedol, že"Zásada, ktorá je v existujúcom záložnom pláne, ktorý podporilo 27 únijných krajín, platnosť určuje prinajmenšom dovtedy, kým bude existovať alternatíva," povedal Varadkar. Dodal, že poistka musí fungovať za každej situácie, aby sa predišlo pevnej hranici, čo je jedna z podmienok, o ktorých sa následne Barnier zmienil.