Tomuto sa hovorí šťastie: Chlapík vyhral milión dvakrát za 2 roky!

Tomuto sa hovorí šťastie! Niekto za celý život nič nevyhrá ani raz, muž z Francúzska vyhral už dvakrát milión eur.

V lotérii My Million vyhral muž z juhovýchodného Francúzska milión eur. Nebolo by to až také šokujúce, keby sa mu to nestalo už 2-krát. Tento šťastlivec vyhral svoj prvý milión v novembri roku 2016 a odvtedy pokračoval v hraní každý týždeň. To sa mu veru vyplatilo. Šťastný dvojnásobný víťaz tvrdí, že má v pláne pokračovať ďalej v hraní.

My Million je žolíkovou hrou lotérie EuroMillions. Podľa novín Le Parisien matematici tvrdia, že šanca vyhrať v My Million je 1 ku 19 miliónom. Šanca na dve výhry je už 1 ku 16 biliónom. Aká môže byť šanca, že šťastlivec vyhrá 3-krát?!

Zákon pravdepodobnosti