Hororový zvrat, ktorý ho takmer stál život: Mila uhryzla odseknutá hlava hada

Muž v Texase zabil štrkáča. Odsekol mu hlavu, no keď ju išiel zdvihnúť, tá ho uhryzla. Lekári ho ledva zachránili.

Manželia Milo a Jennifer Sutcliffeovci pracovali vo svojej záhrade v americkom meste Corpus Christi v štáte Texas. Muž počas tejto činnosti naďabil na nebezpečného 1,2 metra dlhého štrkáča, ktorého z obavy o život rozsekol lopatou. V momente, keď sa sklonil upratať pozostatky plaza, oddelená hlava hada nadskočila a zahryzla sa mu do ruky. Hlava mŕtveho štrkáča vypustila Milovi do rany všetok jed, ktorý v nej bol. To muža takmer zabilo. Začal mať záchvaty, strácal videnie, začalo mu vnútorné krvácanie.

Štrkáč texaský

Manželka ho posadila do auta a išla s ním oproti záchranke, ktorú privolala. V nemocnici mu dali 26 dávok protijedu, kým v bežných prípadoch stačia 2 – 4 dávky. Milo je teraz v stabilizovanom stave, hoci funkcia jeho obličiek je stále slabá. Podľa odborníkov môže had mať hryzavý reflex a uštipnúť svoju obeť aj niekoľko hodín po smrti.