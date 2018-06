Svokra Gizka Oňová dostala lákavú ponuku: Nový kšeft!

Divákov miluje! Najznámejšia slovenská svokra Gizka Oňová (69) pomáha rodinám na obrazovkách Markízy.

Umelkyňa s poriadne podrezaným jazykom si to však tentoraz okrem televízie namierila aj na dosky, ktoré znamenajú svet. Gizka ja chodiaca energia, čo dokázala nielen v markizáckej Svokre, ale pravidelne aj v Teleráne, kde varí svoje „lakocinky“. Najnovšie však Oňová dostala ponuku, ktorú okamžite prijala - kšeft v divadle.

Gizka skúša divadelnú hru Klimaktérium, s ktorým precestuje celé Slovensko. „Bol to taký môj maličký tajný sen. Zahrám si úlohu Žofie, a keď som si prečítala scenár, okamžite som sa v nej videla. Ako viete, neberiem niečo, čo by mi nesvedčalo. Je to úžasná komédia, v ktorej sa zabávame my a budú sa baviť aj diváci,“ priznala Gizka, ktorá sa naposledy objavila pred štyrmi rokmi v muzikáli Mníšky. „Hrala som v tom projekte šestnásť rokov. Divadlo mi chýbalo. Robí môj život farebnejší,“ dodala umelkyňa.