Koniec kúpania zdarma v Liptovskom Jáne: Spoplatnia prameň Márie Terézie

Blahodarné účinky mineralizovanej vody, aká vyviera zo zeme v dedine Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš), pozná celé Slovensko.

Je vynikajúca na rôzne ochorenia a navyše zadarmo. Miestni poslanci sa ju však chystajú spoplatniť.

Prírodný kráter s priľahlým bazénom, v ktorom vyviera silne mineralizovaná voda, je liečivý a na atraktivite mu pridáva aj skutočnosť, že sa nachádza priamo v lone prírody. Ľudia si tak môžu sadnúť do kade s 25-stupňovou vodou, vyhrievať sa a ešte si vychutnať pohľad na stromy a krásne okolie.

Obľúbené sú aj nočné kúpania pri sviečkach a šampanskom, čo využívajú najmä páriky zaľúbencov. V okolí kedysi vyvieralo 20 liečivých prameňov, no konkrétne tento objavila suita Márie Terézie a odvtedy patrí k vyhľadávaným liečebným miestam.

Denne navštívia kaďu až stovky ľudí, ktorým sa mimoriadne pozdáva, že vstup je zadarmo. Poslanci obecného zastupiteľstva sa však chystajú pobyt vo vode spoplatniť. „Nejde o peniaze, ide o to, že údržba toaliet a celého okolia prírodného kúpania niečo stojí. Chystáme sa miesto zrevitalizovať tak, aby bolo ľuďom viac prospešné, určite nechceme na zdraví zarábať,“ hovorí starosta obce Liptovský Ján Juraj Filo.

Obec si dala vypracovať štúdiu, ako by malo prírodné kúpalisko podľa nových plánov vyzerať, pribudnúť by mali šatne, sprchy, toalety či parčík. Vstupné má byť symbolické s tým, že obyvatelia dediny by boli od poplatku oslobodení.

Denisa (25), Poprad

Denisa (25), Poprad.

My sme tu s priateľom prvýkrát a neprekážalo by nám, keby tu bolo symbolické vstupné. Možno pre tých, čo sem chodia častejšie, je to nevýhoda.

Lenka (27), Liptovský Peter

Lenka (27), Liptovský Peter.

Bola by som radšej, keby to zostalo bez poplatku, takto je to najlepšie. Myslím, že by najviac dve eurá nikomu neublížili, ale už to nebude ono.

Miroslav (78), Bratislava

Miroslav (78), Bratislava.

Prečo by sa to malo spoplatniť? Veď to je tradícia, roky sa tu neplatilo. Možno keby to stálo 1 € a šlo by to do dedinskej pokladnice a za tie peniaze by sa tu o to niekto staral, to by mi neprekážalo.

