Najtransparentnejší prednosta Slovenska: Martin zverejňuje svoj plat na internete

Svojím príjmom sa netají! Na Spiši majú asi najtransparentnejšieho prednostu Obecného úradu na Slovensku.

Martin Gonda (31) zo Spišských Tomášoviec (okr. Spišská Nová Ves) zverejňuje na internete svoje výplatné pásky a vyzýva obyvateľov obce na kritiku.

Prednosta nastúpil do úradu pred mesiacom a pol. Z jeho statusu sa dá dozvedieť, že má mesačný príjem 1 000 € brutto, čo je 762 € v čistom. „Pred nástupom do tejto funkcie som pracoval v Bratislave. Napríklad aj v aliancii Fair play. Preto chcem ísť príkladom. Svoj plat by som zverejnil aj keby som zarábal tri tisícky. Ohlasy sú rôzne. Niekto si myslí, že je to veľa, iný, že málo. Ale so žiadnymi prejavmi závisti som sa nestretol,” vysvetlil prednosta, ktorý nemá problém vypočuť konštruktívnu kritiku. „Potrebujem vedieť, s čím sú ľudia nespokojní. Potom im môžem vysvetliť, že sa budeme snažiť ne­dostatky čím skôr odstrániť, ale všetko má svoju postupnosť,” pripomenul Gonda, ktorý sa podieľal na tvorbe monografie obce a nemá problém priložiť ruku k dielu. „Keď treba, tak sa pridám k našim pracovníkom. Nebudem sa len prizerať, keď sme tam napríklad len dvaja,” uzavrel prednosta.