Ruský prezident odpovedal verejnosti: Putinova reakcia na otázku možnej tretej svetovej vojny

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sa snažia "porušiť strategickú rovnováhu".

Práve to by malo podnietiť iné krajiny, aby sa spojili a vypracovali nový systém medzinárodnej a európskej bezpečnosti. V každoročnom televíznom programe s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom odpovedal na otázky verejnosti, reagoval aj na otázku ohľadom možnej tretej svetovej vojny. Uviedol, že takýto konflikt by mala odvrátiť predstava jadrovej vojny.

Ruský prezident tiež označil nové americké clá uvalené na dlhoročných spojencov za neoprávnené sankcie. Agentúra AP pripomína, že prezident USA Donald Trump rozhneval Kanadu a ďalších svojich spojencov uvalením ciel na dovoz ocele a hliníka a pohrozil, že to isté sa môže týkať aj dovážaných áut a nákladných vozidiel.

Putin označil tento krok za "sankcie" a konštatoval, že krajiny, ktoré uvalili sankčné opatrenia na Rusko za anexiu Krymu, teraz pocítia, aké to je na vlastnej koži. "Anektovali Krym?" spýtal sa ruský prezident s odkazom na Kanadu a Mexiko.

Na otázku, aký najlepší vtip počul v nedávnej dobe, uviedol, že to bolo niečo, čo čítal v nemeckých médiách o Trumpovi, ktorý "tlačí Európu do Putinových rúk". Spomenul tiež správy o ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb v roku 2016, pričom by bolo podľa neho "zábavné", keby sa obe tieto tvrdenia skombinovali. Obe uvedené obvinenia sú "úplný nezmysel a môžu sa označiť na vtip", uviedol Putin.