Arbiter z NHL je svetový unikát: V jednom športe rozhoduje píšťalkou, v druhom presnou muškou!

Jedno ho živí, druhé je jeho koníčkom. Kanaďan Garrett Rank (30) sa aj tak zapísal do histórie. Necelé dva mesiace potom, čo viedol zápas play-off NHL uspel v golfe! Ako amatér uspel v kvalifikácii a na budúci týždeň ho čaká štart na US Open, jednom zo štyroch turnajov major.

„Je skvelé, že si budem môcť povedať, že som v roku 2018 hral s najlepšími golfistami sveta na majori a rozhodoval v najlepšej hokejovej lige sveta," chválil sa Rank, ktorý v roku 2011 vyhral nad rakovinou semenníkov. V základnej časti tohto ročníka NHL viedol 76 zápasov. Úspech na greene sa mu zadaril na kvalifikačnom turnaji v Roswelli v štáte Georgia,kde mu robil caddieho bývalý rozhodca NHL Dan O'Rourke.

„Mám na to, aby som prešiel cutom. Keby som odohral štyri kolá na US Open, bol by som nadšený,“ dodal Rank, ktorému sa golfový vrchol sezóny začne 14. júna v Shinnecock Hills v štáte New York.

Rank píska NHL od roku 2015 a tento rok v apríli okúsil aké to je viesť boje o Stanley Cup, a to v zápase 1. kola Washington – Columbus. V golfe mu patrí 78. priečka v rebríčku amatérov.