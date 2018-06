El Maestro oficiálne trénerom CSKA Sofia: Aké boli prvé slová trnavského obľúbenca po príchode?

Nestor El Maestro sa vo štvrtok oficiálne stal kormidelníkom futbalistov CSKA Sofia. Tridsaťpäťročný rodák z Belehradu doviedol v uplynulom ročníku Spartak k zisku majstrovského titulu vo Fortuna lige, ktorý bol pre Trnavu prvý v ére samostatnosti SR.

"Prichádzam do klubu, ktorý je známy po celom svete. Za cieľ si dávam vytvoriť dobrý tím, ktorý bude hrať účelný futbal. Musíme dosiahnuť viac víťazstiev ako naši súperi. Asistentom bude môj brat Nikon," povedal na tlačovej konferencii El Maestro, ktorý sa plánuje učiť bulharčinu. "Nemyslím si, že to bude pre mňa ťažké." Nemecké médiá ho najskôr spájali s druholigovým Unionom Berlín. Klub sa však napokon dohodol so Švajčiarom Ursom Fischherom.

Za najväčšieho súpera CSKA považuje Ludogorec Razgrad. "Je to sedemnásobný šampión. Ludogorec je pre Bulharsko ako Bayern pre Nemecko. Bude pre nás ťažké získať titul, ale urobíme preň všetko."

Od bulharských novinárov dostal otázku, či do Sofie privedie nejakého hráča z bývalého pôsobiska. "Nie je veľa hráčov v celej slovenskej lige, ktorí by tu mohli hrať. Nikto zo Spartaka Trnava nie je momentálne na zozname našich možných posíl."

CSKA bojoval v minulej sezóne o majstrovský titul, po základnej časti strácal na majstrovský Ludogorec len tri body. V skupine o titul napokon jeho manko narástlo na sedem bodov. V sezóne 2018/2019 čaká na CSKA účasť v Európskej lige UEFA.