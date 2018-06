Pokus o vraždu pre pár eur: Dušan zaútočil na starenku Máriu kladivom

V chodbe rodinného domu v Hontianskych Nemciach (okres Krupina) votrelec pred necelým rokom vtrhol do domu vtedy 76-ročnej Márie a chcel od nej 16 eur. Prípad banskobystrický súd napokon uzavrel ako pokus o vraždu.

Peniaze, ktoré vtedy 26-ročný Dušan H. chcel od dôchodkyne, boli za útratu v miestnom bare, ktoré votrelec zaplatil za jej syna, ktorý žil s dôchodkyňou Máriou v jednom dome. Syn pri príchode votrelca spal. Keď starenka nevolanému návštevníkovi odmietla dať čo len jeden cent, napadol ju. Kladivom útočil na jej tvár a hlavu, dôchodkyni uštedril vyše dvadsať rán, väčšinou do hlavy - zlomil jej nos a spôsobil ďalšie zranenia.

Dušan H. z peňaženky dôchodkyne zobral približne 100 eur. Zranenú starenku previezli do nemocnice s ťažkými zraneniami. Dôchodkyňa Mária sa v nemocnici našťastie prebrala a podrobne opísala útočníka. Vyšetrovateľ Dušana H. obvinil najskôr z ublíženia na zdraví, neskôr bol prípad prekvalifikovaný na lúpež. V prípade dokázania viny Dušanovi hrozil trest 10 až 15 rokov.

Trestný senát Okresného súdu v Banskej Bystrici pod vedením sudkyne Evy Korbeľovej nedávno poslal do väzenia Dušana H. (26) na 15,5 roka. Rozsudok je právoplatný. "Ja by som mu dala doživotie. Veď to bol takmer zázrak, že Mária ten zbesilý útok prežila," povedala suseda dôchodkyne.