Instagramová sexica zverejnila fotku v bikinách: Ukázala detail na ľavej nohe, trpko to oľutovala!

Instagramová modelka bola skritizovaná svojimi fanúšikmi po tom, čo ukázala menšiu nedokonalosť na svojom tele.

Gabrielle Epstein, instagramová modelka, ktorá má na svojom profile tisíce fanúšikov, si odniesla kritiku za to, že poukázala na maličký nedostatok. Robí všetko pre to, aby jej fotky vyzerali čo najlepšie, avšak kritickému oku fanúšikov neušiel jeden detail.

Dlhonohá blondína z Austrálie neustále pridáva na sociálnu sieť fotky v bikinách, na ktorých je ohromujúca a postavu jej môžeme len tíško závidieť. Nedávno zverejnila fotku v modrých plavkách. "Ak sa pozorne pozriete na vrch mojej ľavej nohy, zbadáte jazvu," napísala k fotografii.

Skutočne si môžete všimnúť maličkú jazvu, ktorá by však bez upozornenia nikomu do oka nepadla. Mnoho fanúšikov pridalo komentáre typu: "Si zvláštna, veď je to úplne malá jazva." Modelka tieto komentáre jednoducho zmazala a zmenila popis fotografie na "ráno".

Gabrielle sa len snažila poukázať na to, že ani ona nie je dokonalá. Fanúšikovia začali pod fotku pridávať rôzne príbehy a obrázky veľkých jaziev po operáciách či nehodách. Dvadsaťštyriročná kráska je biomedička, avšak už niekoľko rokov sa považuje za Instagramovú modelku. Zarába si tým, že cestuje po rôznych kútoch sveta a propaguje svetoznáme značky.