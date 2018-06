Obávaný Fury je späť v ringu: Črtá sa megasúboj boxerských velikánov?!

Vraj je opäť vo forme, v akej poslal legendárneho Ukrajinca Vladimira Klička do penzie!

To o sebe vyhlasuje britský boxer Tyson Fury (29). Po dvaapolročnej pauze mieri opäť do ringu. Fury sa preslávil tým, že v novembri 2015 prekazil Kličkove plány na obhajobu majstrovského titulu a obral ho o opasky orgaizácií IBF, WBA a WBO. A hoci sa bezprostredne po tomto megašlágri hovorilo o čo najrýchlejšej odvete, Ukrajinec, prezývaný aj Doktor Oceľové kladivo, si to nakoniec rozmyslel.

Medzi povrazy sa už nikdy nevrátil, no súboj by sa zrejme aj tak nekonal, lebo ešte väčšie problémy mal Brit prezývaný aj Gipsy King. Najskôr dostal dištanc za pozitívny test na kokain, neskôr sa pridružili problémy s alkoholom a depresiami, po ktorých neskutočne stučnel. Sám priznal, že najmenej tridsať kilogramov.

Začiatkom tohto roka ohlásil prvý raz návrat do ringu, ktorý však doteraz odkladal. Až do soboty, keď bude opäť boxovať. Jeho súperom bude 39-ročný Albánec Sefer Seferi. „Máme za sebou veľmi ťažké obdobie. Ale teraz je už všetko zlé za nami a Tyson sa chce vrátiť víťazstvom, aby mohol vykročiť za ďalším cieľom: vyzvať v roku 2019 Anthonyho Joshuu,“ vyhlásil jeden z jeho trénerom Ben Davison.