Nový sociálny balíček Smeru pripravuje stravu školákov zadarmo: Čo všetko prinesú obedy pre deti?

Zadarmo a pre všetkých! Najsilnejšia koaličná strana Smer ohlásila zámer pomôcť rodičom s nákladmi na deti.

Všetci žiaci na základných školách a deti v poslednom ročníku materských škôl by mali mať obedy zadarmo, a to bez ohľadu na príjmovú situáciu rodiny. Čo si o tomto nápade myslia rodičia? Podľa odborníkov na financie je takýto spôsob neadresný a podporí aj rodičov, ktorí to nepotrebujú.

Obedy zadarmo budú podľa odhadov strany Smer štát stáť 106 miliónov eur. „Poplatok vo výške 1,2 € zaplatíme za všetky deti, ktoré chodia do posledného ročníka v materskej škôlke a všetky deti, ktoré chodia na prvý aj druhý stupeň základnej školy,“ vysvetlil predseda strany Smer-SD Robert Fico. Ako doplnil, dnes nie každé dieťa chodí na obedy do školskej jedálne a možno za to môžu práve sociálne dôvody. Podľa ministerstva školstva navštevuje základnú školu 440 582 žiakov a z nich sa v jedálňach stravuje 307 103 žiakov.

Rodičia v súčasnosti na obed prispievajú sumou okolo 1,10 eura, pri dvoch školopovinných deťoch ich to vychádza ročne niekoľko stoviek eur, ktoré by už v budúcom roku mohli ušetriť na iné výdavky v rodine. V súčasnosti štát prispieva na stravu detí z rodín v hmotnej núdzi. Z údajov ústredia práce vyplýva, že v apríli tohto roka dotáciu poberalo čosi vyše 56-tisíc detí a daňových poplatníkov vyšla na 660-tisíc eur. Štát peniaze posiela zriaďovateľovi školy, ktorú dieťa navštevuje, a ten zabezpečí, aby dostalo jesť.

Za aj proti návrhu

Ako budú obedy zadarmo v praxi fungovať, ešte nie je úplne jasné. Ministerstvo školstva pod vedením Martiny Lubyovej (nom. SNS) iniciatívu víta, ale s otázkami na praktickú stránku návrhu odkazuje na najsilnejšiu koaličnú stranu, ktorá s ním prišla. „Budú to priame platby zo strany štátu priamo obciam a mestám do ich rozpočtov a ja si myslím, že to opatrenie je také dobré a také správne, že tam ani neuvažujeme o nejakej skúšobnej lehote,“ povedal premiér Peter Pellegrini (Smer). Základom dotácie by mal byť počet dní, keď sú deti v škole.

Ohlasy na návrh sa rôznia. Zatiaľ čo opozícia nápad označuje za kupovanie voličov, rodičia sa tešia a zriaďovatelia škôl uvažujú, ako im to zdvihne náklady na personál v kuchyniach škôl. „Ak štát bude prispievať rodičom, bolo by potrebné, aby aj mestám a obciam bola dofinancovaná úhrada ostatných nákladov na stravovanie. Bezplatným stravovaním by došlo k nárastu počtu stravníkov a tým aj k nárastu režijných nákladov miest a obcí,“ tvrdí hovorkyňa primátora Michaloviec Iveta Palečková.

Aj analytici sú skeptickí. „Sociálne dávky by mali dostávať ľudia, ktorí ich najviac potrebujú. Úlohou štátu je vytvoriť systém, ktorý takých ľudí nájde a následne im pomáha. Ak štát taký systém nemá, alternatívou je vyplatiť plošne dávky všetkým ľuďom,“ opísal riaditeľ INEKO Peter Goliaš. Upozorňuje, že to je príliš drahé, keďže uhrádzanie obedov dostávajú aj ľudia, ktorí na ne nie sú odkázaní. „Efektívnejšie by bolo, keby obedy zadarmo dostávali len deti zo sociálne slabších rodín,“ radí Goliáš.

Čo prinesie opatrenie

1. Rodičia ušetriana poplatku za stravu dieťaťa (každý mesiac cca 22 eur)

2. Pravidelnú stravu budú mať aj deti, ktoré dnes na obedy nechodia.

3. Podľa odborní-kov takto ušetria aj rodičia, ktorí majú dostatočný príjem.

4. Keďže peniaze pôjduzo štátneho rozpočtu, budú na obedy prispievať aj ľudia bez detí.

5. Pre viac stravníkov budúmusieť školy platiť viac personálu v kuchyni, už dnes nevedia nájsť vhodnú pracovnú silu.

Vláda nerobí systémové opatrenia

Martin Reguli, ekonomický analytik Nadácie F. A. Hayeka

Martin Reguli, ekonomický analytik Nadácie F. A. Hayeka. Zdroj: anc

Bavíme sa tu o opatrení, ktoré má za cieľ ochranu nižšie príjmových skupín, čo je znak veľkej časti balíčkov vlády Smeru. Toto nie je úplne najšťastnejšie smerovanie sociálnej politiky, posledné dve vlády primárne ozdravovali verejné financie prostredníctvom zvyšovania vlastných príjmov a neriešili verejné výdavky. Myslím si, že zvyšovanie príjmov išlo dosť výrazne nad rámec cez výber daní a odvodov. Ľuďom chýbajú v súčasnosti peniaze, ktoré by mali, keby sa vláda správala inak a robila iné, komplexnejšie opatrenia, aby ľudia mali vlastné financie na tieto typy výdavkov.

Stravovanie v jedálni je pre deti lepšie

Katarína Skybová, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment

Katarína Skybová, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment. Zdroj: fab

Je lepšie, ak sa deti stravujú v školskej jedálni, no za podmienok, že strava je kvalitná, chutná a je zabezpečená správna kultúra stravovania. Nemyslím si, že navrhované opatrenie vyrieši problematiku školského stravovania. Najdôležitejšie je, aby deti naozaj obed v škole zjedli. Najčastejším dôvodom, prečo to tak nie je, je, že strava im nechutí. V mnohých jedálňach jedlo nemá požadovanú kvalitu, ani nie je chutné a jeho vzhľad nebýva vždy príťažlivý.

Komu zaplatia obed

deťom v poslednom ročníku materskej školy

žiakom I a II. stupňa základnej školy

Koľko ušetrí rodina s dvomi deťmi

Mesačné výdavky na obedy 44 € (22 € x2)

Počet mesiacov v škole 10

Ročné náklady dnes 440 €

Ročné náklady po novom 0 €

Za rok ušetria 440 € (pri poplatku 1,1 € za 1 obed a 20 obedoch mesačne na každé z detí)

Ako vnímate návrh?

Katarína Grežová (42), Bernolákovo, reklamná agentúra

Katarína Grežová (42). Zdroj: fab

Vrcholne s tým nesúhlasím, doplatili by sme na to úplne všetci. Súhlasila by som jedine, keby to bolo pre sociálne slabšie rodiny.

Jaroslava Pillarová, Učiteľka, Michalovce

Jaroslava Pillarová. Zdroj: fab

Mesačne platíme za stravu 22 eur. Peniažky by sme určite vedeli využiť aj ináč. Ešte viac sa potešia mnohodetné rodiny.

Denisa Čangová (35)

Denisa Čangová (35). Zdroj: fab

Určite by mi to pomohlo, mám dve deti v tom veku.