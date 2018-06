NAKA začala trestné stíhanie v kauze Ruska a Kočnera: Naparia im za zmenky 20 rokov basy?

Zlomia im zmenky krk? Elitní vyšetrovatelia z NAKA začali trestné stíhanie za zmenky za 70 miliónov eur, ktoré vytiahol podnikateľ z mafiánskych zoznamov Marián Kočner.

Podpísať ich mal ešte v roku 2 000 ako riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. Polícia dvojicu podozrieva, že mohli štyri zmenky sfalšovať, aby podojili najväčšiu slovenskú televíziu. Tá je totiž ich ručiteľom, no pravosť úpisov od začiatku popiera. Za falšovanie cenných papierov pritom hrozí 20-ročná basa.

Rusko mal zmenky podpísať ešte ako riaditeľ televízie s tým, že ak by ich nemal z čoho vyplatiť, zaplatí to Markíza. Kočner tri zmenky vymáha na súde. V prípade jednej za 8,3 milióna eur už Okresný súd v Bratislave dal za pravdu Kočnerovi. Rusko svoj podpis potvrdzuje. Markíza sa však bráni, že zmenky Rusko určite nepodpísal v čase, keď šéfoval televízii, ale omnoho neskôr, a preto podala trestné oznámenie.

Polícia teraz začala trestné stíhanie vo veci, pričom za zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov je 12 až 20 rokov. Rusko ani Kočner obvinení zatiaľ nie sú. Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec sa domnieva, že všeobecné súdy by mali počkať na výsledok trestného konania. „Je zjavné, že orgány činné v trestnom konaní majú v danej veci určité podozrenie. Domnievame sa, že je to dôvod na prerušenie konania,“ uviedol Kamenec. Podľa neho by pre súd mohol byť zaujímavý výsledok znaleckého skúmania zmeniek, ktoré prípadne zrealizuje polícia.

Zmenky si Kočner vzal

Súd totiž odmietol požiadavku Markízy na skúmanie u zahraničných znalcov, či podpis Ruska je naozaj z roku 2000. Kočner si sporné zmenky už zo súdu zobral. Urobil tak v čase, keď úpisy začala prešetrovať práve špeciálna prokuratúra. Súd nevysvetlil, prečo Kočnerovi zmenky vydal. Kočner sa k veci odmietol vyjadriť. Nie je tak jasné, kde vlastne sú.

Podnikateľ tvrdil, že ich dá preskúmať znalcom, aby vyvrátil pochybnosti o ich pravosti. „Nemám informáciu, kde a či vôbec sú. Uvidíme, čo sa bude dať vyšetrovať. Pán Kočner tvrdí, že sú pravé,“ reagoval Kamenec. „Súd by mal vydať žalobcovi zmenku až po právoplatnom skončení konania, dovtedy mala byť uložená na bezpečnom mieste na súde,“ myslí si právnik Róbert Bános. „Vyšetrovanie ukáže, kto mal v tomto spore pravdu. Viac k tomu nemám čo povedať,“ reagoval samotný Rusko.