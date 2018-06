Nerozumný Emil Rozum dostal trest: Basa za ožraté jazdy

Prepil si mozog! Prešovčan Emil Rozum (56) sa preslávil videom, v ktorom nadával policajtom.

V priebehu dvoch dní ho zastavili a namerali mu dvakrát vyše 3,6 promile. Tým sa však jeho problémy s alkoholom neskončili. V podguráženom stave nedávno vyvádzal v bytovke, čím poriadne vyplašil susedov. Teraz si konečne vydýchnu. Emila krajský súd definitívne poslal na rok do basy.

Na súd Emil neprišiel, ale advokátovi dal súhlas na pojednávanie bez jeho prítomnosti. Trest sa však obhajcovi zdal vysoký. „Je neprimerane prísny, na jeho prevýchovu postačuje kratší, prípadne aj alternatívny,“ uviedol Emilov obhajca Michal Kizák, čím zrejme myslel peňažný trest alebo nútenú prácu.

Keby senát vedel, že nepolepšiteľný šofér na slobode neseká dobrotu, ale naďalej pije, možno by verdikt až taký prívetivý v jeho prípade nebol. Emilova susedka totiž Novému Času potvrdila, že domov prichádza neustále opitý a spí pred bytom. „Minulý týždeň tu museli zasahovať hasiči, zabudol vypnúť plyn,“ prezradila vystrašená žena. Senát ho považuje za nedisciplinovaného vodiča, ktorý opakovane jazdil pod vplyvom alkoholu a maril úradné rozhodnutie. Definitívne pôjde do basy na rok, no zákaz šoférovať mu skrátili zo 7 na 5 rokov a 3 mesiace.