Pellegrini sa už nechce hanbiť za železničnú stanicu v Bratislave: Toto je jeho plán!

V súvislosti s Hlavnou stanicou v Bratislave by sa mal štát zaoberať jej rozsiahlou rekonštrukciou v kombinácii s možnosťou výstavby novej železničnej stanice.

Po rokovaní s primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom to v stredu uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Poukazuje pritom na stanicu Filiálka, ktorá by mohla byť reálna v najbližších rokoch.

"Budem sa snažiť dohodnúť s ministrom financií, aby sme pre Železnice Slovenskej republiky možno vyčlenili nejakú sumu peňazí na revitalizáciu železničnej stanice," skonštatoval Pellegrini, ktorý preferuje takúto variantu pred čiastkovou rekonštrukciou stanice. Problém železničnej stanice sa totiž stáva podľa neho vypuklejší nielen v súvislosti s výstavbou novej autobusovej stanice, ale tiež s budúcoročnými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa majú konať na Slovensku.

V najbližších týždňoch preto plánuje stretnutie s ministrom financií Peter Kažimírom (Smer-SD) priamo na železničnej stanici. "Fyzicky si to tam obzrieme, pozrieme sa, čo by sa dalo spraviť okamžite, čo si vyžaduje dlhodobejšie riešenie," priblížil premiér s tým, že o konkrétnych opatreniach sa bude dať hovoriť až následne. "Urobíme všetko preto, aby sme sa za železničnú stanicu nemuseli hanbiť," podotkol Pellegrini. V krátkej dobe chce o tejto téme zároveň opätovne rokovať aj s bratislavským primátorom.

S ním predseda vlády SR v stredu otvoril aj otázku financovania Bratislavy ako hlavného mesta. Pellegrini zdieľa názor, že Bratislava by nemala byť financovaná rovnako ako ostatné mestá a obce na Slovensku. Je pripravený na odbornú diskusiu a hľadanie systémového riešenia, ubezpečuje však, že v žiadnom prípade by sa nesiahalo na rozpočty ostatných starostov či primátorov. "Hlavné mesto nemôže byť akoby v rukách vlády a odkázané na to, či tá-ktorá vláda v tom-ktorom roku dá, alebo nedá Bratislave peniaze navyše. Musíme nájsť systémové riešenie," zdôraznil Pellegrini.

Primátor premiéra taktiež informoval o aktuálnych výzvach i budúcnosti hlavného mesta, o rozsiahlych rekonštrukciách komunikácií a doprave ako takej. Nevyhli sa ani novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, podľa ktorej prešla povinnosť čistenia chodníkov zo správcov budov na obecné, mestské či mestskočastné samosprávy. Podľa primátora je táto zmena pozitívna, treba sa však vyrovnať s ňou po technickej, kapacitnej a finančnej stránke, a teda nájsť správne uplatnenie zákona v praxi.