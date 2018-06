Gregorová po návrate k milencovi Koptíkovi: Zajačik rozbil vzťahy v rodine

Úplné ticho! Herečka Hana Gregorová (65) je už nejaký ten piatok stredobodom záujmu nielen médií, ale aj verejnosti.

Jej vzťah s oveľa mladším Ondřejom Koptíkom (34) je ako vystrihnutý z telenovely. A zatiaľ čo Gregorová síce ťažko, ale predsa prehryzla excesy zajačika, jej rodina ho zrejme tolerovať nikdy nebude. Práve kvôli Koptíkovi totiž s herečkou jej deti nekomunikujú.

Gregorovej deti podľa českých médií nevedia prehryznúť návrat svojej mamy ku Koptíkovi. „Ondřej ani Rola sa s mamou nebavia. Je medzi nimi absolútne vzťahové ticho. Nebojujú, ani sa mame nesnažia Koptíka odhovoriť, ale proste nekomunikujú. Trvá to už pár mesiacov. Hanbia sa za to, že sa k nemu vrátila, a najradšej by boli, keby ho pustila k vode a bola sama. Alebo si našla nejakého solventného muža. Jednoducho s jej láskou nesúhlasia,“ prezradil portálu extra.cz blízky človek Ondřeja Brzobohatého.

Gregorová totiž, zdá sa, Koptíkovi odpustila a ich láska opäť prekvitá. Herečkin milenec podstúpil protidrogové liečenie. Po rozchode šokoval všetkých, keď uverejňoval súkromné fotografie s herečkou, ale aj pornobásne na sociálnej sieti. Zrejme práve toto „besnenie“ Gregorovej zajačika leží v žalúdku jej deťom. Brzobohatého kontaktoval spomínaný portál, no známy umelec nereagoval. Koptík má podľa informácií Nového Času zase zakázané práve od Gregorovej čokoľvek médiám hovoriť.