Tragická havária mladíkov pri cintoríne: Zomreli Patrik († 25) a Jakub († 29) pri nelegálnych pretekoch?!

Obrovské nešťastie priamo pri cintoríne! Automobil so štyrmi mladíkmi dostal šmyk v utorok polhodinu pred polnocou neďaleko miesta posledného odpočinku v Lipanoch (okr. Sabinov).

Neovládateľné auto narazilo do stromu a následky sú tragické. Patrik († 25) a Jakub († 29) haváriu neprežili a ďalší dvaja Dávid (20) a Branislav (26) sú s vážnymi zraneniami v opatere lekárov. Kto auto šoféroval, zisťuje polícia, domáci špekulujú, čo mohlo byť príčinou havárie na rovnej ceste.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Hondu Civic po náraze do stromu vymrštilo späť na vozovku. „Bol to hrozný pohľad. Všetci pasažieri povypadávali z auta. Niektorí ležali aj viac ako desať metrov od neho. Nikdy na to nezabudnem,“ povedal šokovaný svedok, ktorý bol na mieste nešťastia ako prvý a privolal záchranárov.

Prečo tak leteli?

Mnohí domáci sú presvedčení, že nehoda bola následkom rýchlej jazdy. „V Lipanoch majú mladí dve nezmyselné výzvy. Prejsť cez kruháč osemdesiatkou a preletieť cez mesto dvojstovkou. Obyčajne sa to deje v noci. Myslím si, že doplatili na túto chorú hru,“ povzdychol si jeden z obyvateľov Lipian (okr. Sabinov). Na internete sa zase objavili špekulácie, že mladíci mali len nedávno načipované auto, čo zvýšilo jeho výkon a vodič preto silný motor nezvládol.

Mama: Bol v tom alkohol

Mama nebohého Patrika, ktorý sedel na zadnom sedadle, si myslí, že za nehodou boli aj iné okolnosti. „Mladí sa zabávali pri alkohole a toto je výsledok. Bola som sa pozrieť na mieste. Chcela som svojho syna chytiť za ruku. Najskôr mi to nechceli dovoliť, až keď telá naložila pohrebná služba,“ vraví nešťastná mama, ktorá sa s Patrikovou smrťou nedokáže zmieriť. „Stále čakám, že sa zjaví vo dverách, bol to môj milovaný syn. Čo môže byť horšie, ako to, že matka príde o svoje dieťa. Bol to starostlivý chlapec. Ešte v deň havárie mi tak upravil kúpeľňu, že vyzerala ako nová. Napíšte tam, aby si mladí dávali poriadny pozor. I keď neverím, že to pomôže,“ dodáva trúchliaca mama.

Medzi pasažiermi bol aj Dávid, ktorý dokonca prednedávnom prišiel o vodičák pre alkohol. Kto sedel za volantom, však ešte policajti neupresnili. „Polícia na mieste zaistila viaceré stopy, ako aj samotné vozidlo. Kto z posádky vozidlo viedol, zatiaľ nie je známe. Alkohol u nebohých bude zisťovaný pri pitve, u ďalších dvoch bola odobratá krv na zistenie alkoholu,“ uzavrel policajný hovorca Daniel Džobanik.