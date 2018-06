Laco Molnár to povedal otvorene: Špekulanti si našli slabé stránky, dôvod vás zarazí!

Od prevalenia podozrenia z korupcie Matúš Macík (25) mlčí.

Brankár Ružomberka, ktorý mal nahlásiť trénerovi pokus o podplácanie pred ligovým zápasom proti Trnave, nedvíha telefón. Bývalý senecký funkcionár Daniel Bartko (61) medzitým potvrdil, že sa s ním stretol na čerpacej stanici. Nie však s úmyslom podplatiť ho, ale ponúknuť mu angažmán. Bývalý brankár slovenskej reprezentácie Ladislav Molnár zažil počas 17-ročnej kariéry všeličo. Aj preto dokáže v tejto neľahkej situácii pochopiť, ako sa cíti Macík. „Snažil sa byť férový a čestný voči klubu, spoluhráčom, kamarátom, trénerom. Teraz môže cítiť krivdu v tom, že on je ten zlý a vyjde z toho ako hlupák. Nahlásiť korupciu nie je hrdinský čin. Ani odvážny. To je normálne. Hrdinské a odvážne je čeliť tomu bez následkov. To bude ťažké.“

Molnár si nemyslí, že by tento prípad mohol negatívne poznamenať ďalšiu kariéru ružomberského brankára. „Macík musí byť psychicky silný, aby ho to nezlomilo.“ V inkriminovanom zápase proti Trnave vychytal čisté konto. Strelecky naprázdno však vyšiel aj Ružomberok. Nie tak dávno skončila s podmienečnými trestami a v jednom prípade aj s polročnou basou partia slovenských hráčov, ktorá ovplyvňovala zápasy u nás a v Česku. „Špekulanti si našli slabé články. Tí chlapci nevideli peniaze tri mesiace. Mali málo a ešte ich ani nedostali. Vtedy je pokušenie veľké a skôr sa dá podľahnúť,“ dodal Molnár.