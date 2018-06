Po vyjadreniach odborníka ostanete zaskočení: Vieme, ktorí hráči sa podplácajú najčastejšie!

Futbalovým Slovenskom rezonuje aktuálne úplatkárska kauza, ktorá vyplávala na povrch z policajného spisu.

Ide o zápas Ružomberka proti Trnave (0:0). Denníku Nový Čas na horúcu tému poskytol rozhovor Jakub Čavoj (27), ktorý pracuje na oddelení integrity Slovenského futbalového zväzu!

? Z vašej praxe, ktorí hráči na akých pos- toch sú najčastejšie kontaktovaní v prípade snahy ovplyvniť výsledok?

- Väčšinou to bývajú najdôležitejší hráči v ťažisku ihriska – brankár, stredný obranca, stredný záložník, strelec a kapitán, ale často to bývajú aj skúsení hráči alebo hráči na začiatku kariéry.

? Vie to zvyčajne viacero hráčov, alebo len 1 - 2?

- Záleží to od konkrétneho prípadu, niekedy o tom vie celý tím, ale často si to hráči, ktorí manipulujú, nechajú pre seba a znížia tým riziko odhalenia, prípadne stávkujú na zápasy aj oni.

? Vedia títo hráči o sebe, alebo nie?

- Väčšinou áno, pretože sú pri dohode manipulácie a vyplácaní odmeny.

? Stáva sa, že by kluby ovplyvňovali hráčov súpera alebo rozhodcov?

- Tieto prípady sú bežné po celom svete.

? Alebo je to už dnes skôr práca ľudí, ktorí sú nejako spojení so stávkovaním?

- Existujú dva typy manipulácií - za účelom športových výsledkov alebo za účelom výhry v stávkovaní. Existujú aj prípady, kde sa obe prelínajú. V minulosti prevažovali manipulácie za účelom športových výsledkov, v posledných rokoch rýchlo rastie počet manipulácií za účelom výhier v stávkovaní, čo súvisí s rozmachom stávkového trhu, najmä online stávkovania.

? Čo si myslíte o aktuálnom prípade, ktorý sa týka zápasov Spartaka?

- Momentálne sa k tomu nemôžeme vyjadrovať. Všeobecne však SFZ berie manipulácie zápasov ako závažný problém, s ktorým bojujeme. Od začiatku roka sme vyškolili takmer 2 000 hráčov z najvyšších súťaži mládeže a 2. ligy mužov, zároveň sa aktívne podieľame na vyšetrovaní podnetov a úprave predpisov v tejto oblasti. Voči manipulácii zápasov máme nulovú toleranciu, čo dokazujú aj naše predpisy a tresty za podobné prípady, kde je najvyšší trest doživotný zákaz aktivít súvisiacich s futbalom. Zároveň uvítame a budeme sa zaoberať akýmkoľvek relevantným podnetom o manipulácii zápasov zaslaným na našu adresu integrita@futbalsfz.sk

? Musí polícia spolupracovať s vami?

- Skôr by som to povedal naopak, my ako SFZ a tak- isto aj každý občan je povinný nahlásiť trestný čin a športová korupcia takýmto činom je. Pri spolupráci s políciou sme plne súčinní a poskytujeme jej všetky potrebné informácie a podporu.

? Čo býva pri dokazovaní viny a zámeru ovplyvniť výsledok kľúčovým dôkazom?

- Svedectvá zúčastnených, ale tak isto viacero ďalších dôležitých podkladov, o ktorých z vyšetrovacieho taktického hľadiska nemôžeme hovoriť, ale patrí tam napríklad aj správa zo systému BFDS prevádzkovaného UEFA, ktorý monitoruje stávky po celom svete.