Ďaloga mieri do Švédska, hoci mal ponuku z NHL: Prečo si vybral Európu?

Mal viacero ponúk, ale napokon sa rozhodol pre švédsky klub Mora IK. Reč je o reprezentačnom hokejovom obrancovi Markovi Ďalogovi (29), ktorý opúšťa pražskú Spartu a minimálne rok bude pôsobiť v Škandinávii. Nie je vylúčené, že potom zamieri skúsiť šťastie aj do slávnej NHL!

Skúsený hokejista, ktorý si tento rok zahral na zimnej olympiáde v Pjongčangu aj na svetovom šampionáte v Dánsku, bude vo Švédsku pôsobiť premiérovo. „V hre boli viaceré ponuky z rôznych líg, ale napokon som sa rozhodol pre švédsky klub Mora. Majú v novej sezóne vysoké ambície, hrá sa tam útočný hokej, navyše je ich reprezentácia dvakrát po sebe majstrom sveta,“ vyjadril sa na margo prestupu Ďaloga, ktorý minulú sezónu dohrával v pražskej Sparte.

Denníku Nový Čas prezradil aj to, že mal dokonca ponuku zo slávnej NHL. „Nebudem konkretizovať klub, ale išlo iba o dvojcestný kontrakt. Keby som mal istotu, že budem hrať NHL a nepôjdem na farmu, tak by som to prijal, ale takto radšej pobudnem rok vo Švédsku a potom sa uvidí. Možno predsa len skončím ešte v NHL,“ dodal Ďaloga, ktorý sa má v novom tíme hlásiť 1. augusta.

Podpísal aj Bakoš

Do švédskeho klubu Mora okrem obrancu Ďalogu prestúpil aj útočník Martin Bakoš (28). Hoci mal už podpísaný kontrakt s českým majstrom Kometou Brno, využil však klauzulu v zmluve, na základe ktorej uprednostnil lepšiu ponuku.