Poznáme ďalšiu semifinalistku Roland Garros: Šampiónka spred dvoch rokov porazila bývalú svetovú jednotku!

Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.

Šampiónka z roku 2016 vo štvrťfinále ako nasadená trojka deklasovala bývalú svetovú jednotku Rusku Mariu Sarapovovú 6:2, 6:1. Jej semifinálovou súperkou bude vo štvrtok víťazka duelu medzi najvyššie nasadenou Rumunkou Simonou Halepovou a Nemkou Angelique Kerberovou.

"Nečakala som, že zvíťazím tak hladko. Je to veľmi cenný triumf, veď Mariu som zdolala prvýkrát. Chcela som nadviazať na predchádzajúce kvalitné výkony na tohtoročnom Roland Garros a som rada, že sa mi to podarilo. Je dobré, že v semifinále antukového vrcholu sezóny sú aj dve nové hráčky. S Madison Keysovou a Sloane Stephensovou pred začiatkom turnaja málokto počítal. Urobím všetko pre to, aby som uspela v semifinále a v sobotu nastúpila v súboji o titul proti jednej z nich," povedala Muguruzová Blancová v prvom pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Maria Šarapovová (28-Rus.) 6:2, 6:1