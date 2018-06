Kauza zmeniek Pavla Ruska: NAKA začala trestné stíhanie, podozrenie z falšovania!

Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek v celkovej hodnote 70 miliónov eur, ktoré mal podpísať niekdajší štatutár TV Markíza Pavol Rusko.

Informovala o tom v stredu televízia, ktorá podala v tejto veci trestné oznámenie. TASR má k dispozícii uznesenie vyšetrovateľa Národnej jednotky finančnej polície.

Polícia Ruska spolu s podnikateľom Mariánom Kočnerom podozrieva, že mohli štyri zmenky s deklarovaným dátumom 11. júna 2000 sfalšovať. Trestné stíhanie začala vo veci zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, a vo veci zločinu marenia spravodlivosti. Rusko s Kočnerom zatiaľ neboli obvinení. Zmenky sú predmetom súdneho sporu, v ktorom sa Kočnerova firma Správa a inkaso zmeniek domáha ich preplatenia.

TV Markíza je v zmenkovom spore poškodeným v druhom rade. Jej právny zástupca Tomáš Kamenec sa domnieva, že všeobecné súdy by mali počkať na výsledok trestného konania. „Je zjavné, že orgány činné v trestnom konaní majú v danej veci určité podozrenie. Domnievame sa, že je to dôvod na prerušenie konania," uviedol Kamenec. Podľa toho by mohol byť pre súd zaujímavý výsledok znaleckého skúmania zmeniek, ktoré prípadne zrealizuje polícia.

Koncom apríla tohto roka Okresný súd Bratislava V v jednom z prípadov rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné, televízia oznámila, že sa voči nemu odvolá.