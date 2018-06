Ibrahimovič priznal svoj prešľap: Neuveríte, prečo utekal pred políciou!

Švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič (36) v rozhovore pre americkú televíziu prezradil jednu zaujímavú vec, ktorú verejnosti odhalil až po niekoľkých rokoch.

To si môže dovoliť iba on. Ibrahimoviča vyzval v rozhovore pre ESPN moderátor, aby hviezda MLS povedala svoj najšialenejší moment zo svojho života. Zlatanova odpoveď všetkých prekvapila.

"Mal som okolo 18-19 rokov. Keď ste z môjho rodného prostredia, tak chcete ako prvý vždy parádne auto. A tak som si kúpil Porsche Turbo za moje úplne posledné peniaze," rozhovoril sa švédsky útočník a pokračoval.

"Dokonca som si požičiaval peniaze, pretože som ho jednoducho chcel. Potom som jazdil dosť rýchlo, lebo mám rád adrenalín. V tom momente ma začala naháňať polícia. Myslíte, že som zastavil? Veru nie! Išiel som stále ďalej a keď som našiel most, tak som sa pod neho skryl. Tam som počkal a oni išli ďalej," priznal Ibrahimovič, ktorý si uvedomuje, že to bolo príliš nebezpečné.

"Nehovorím, že to bolo správne, no bol to adrenalín!" dodal v závere legendárny Švéd.