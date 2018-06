Budúca mamička, ktorá utrpela popáleniny na 80 % tela, ukázala bruško: Tieto jazvy skrývala celé roky!

Keď mala len dva roky, utrpela vážne popáleniny na väčšine tela. Po hroznom zážitku jej ostali strašidelné jazvy, ktoré ju trápili väčšinu života. Teraz sa na ňu konečne usmialo šťastie.

Keď bola Harley Mallow (23) zo Severnej Karolíny dieťa, v ich dome začala horieť práčka a vážne ju zranila. Napriek rýchlemu zásahu otca, utrpela Harley vážne popáleniny na 80 % tela. Po hroznej nehode jej celé telo pokrývajú jazvy, ktoré jej znepríjemňovali život. Ako povedala pre Daily Mail, v škole ju neustále šikanovali, a preto sa snažila svoje jazvy skrývať.

"Nenávidela som na sebe všetko. Nedokázala som si obliecť nič, čo mi odhaľovalo ruky alebo nohy. Nebola som schopná udržať s ľuďmi ani očný kontakt. Bola som nesmierne deprimovaná," spomína Harley na svoje tínedžerské roky.

Všetko sa zmenilo, keď stretla budúceho manžela Josha, ktorý zmenil jej pohľad na život. Pár má mesiac po svadbe ďalší dôvod na radosť. Čakajú prvého potomka. Harley to natoľko zvýšilo sebavedomie, že sa odfotila s odhaleným tehotenským bruškom.

"Netuším, aký by bol život bez mojich jaziev. Na svojom živote by som však nič nezmenila. Urobili zo mňa človeka, ktorým som dnes," dodala budúca mamička. Z jej slov by si mali zobrať príklad všetky ženy, ktoré sa trápia pre drobné nedokonalosti na tele a zúfalo túžia po dokonalosti.