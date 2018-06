Zabudnite na drahé zubné pasty: Žiarivý úsmev docielite aj pastou, ktorú si vyrobíte sami doma!

Množstvo peňazí míňame nielen za návštevu stomatológa či dentálneho hygienika, no aj za zubné pasty. Tie majú našim zubom poskytnúť dobrú čistiacu schopnosť, ochranu , vybielenie zubov, či svieži dych. To všetko však môžete dosiahnuť aj so zubnou pastou, ktorú si vyrobíte sami doma. Neuveríte, aké je to jednoduché...