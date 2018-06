Dievča († 20) pobozkalo priateľa a odišlo domov netušiac, kto jej skríži cestu: Desivé detaily jej posledných minút!

Sierah Joughin sa bicyklovala spolu so svojím priateľom Joshom Kolasinskim.

20-ročné dievča bolo na návšteve v Ohiu u svojho priateľa, s ktorým chodila 7 rokov. Jej priateľ ju v jednom šťastnom momente, kedy sa smiala a bicyklovala, odfotil. Potom ho študentka pobozkala, rozlúčila sa s ním a odišla. To bolo posledný raz, kedy Josh videl svoju priateľku.

V ten istý večer bol v tejto oblasti aj James Worley. V roku 1990 James uniesol ženu, ktorá jazdila sama na bicykli blízko miesta, kade mala ísť aj Sierah. Zrazil ju a spútal ju predtým, než stihla ujsť. Potom uvidel svoju ďalšiu obeť. Keď Sierah neprišla domov, jej rodina to okamžite nahlásila. Taktiež podľa Mamamia zriadili Facebook stránku "Help find Sierah Joughin", teda "Pomôžte nájsť Sierah Joughin".

Pátranie sa však skončilo o tri dni neskôr, keď polícia našla telo v oblasti, kde jazdila aj Sierah. Vyšetrovatelia našli latexovú rukavicu a kukuricu, ktorá na to miesto nepatrila. Megan Roberts (špeciálna agentka vyšetrovania) neskôr potvrdila, že pravdepodobne našli krvavé stopy, podozrivé červenohnedé škvrny na bicykli, oranžový skrutkovač a zelenú ponožku - jasné znaky únosu.

Keď neskôr našli telo Siarah, bola spútaná a zviazaná. Pitva potvrdila, že zomrela na zadusenie po tom, čo jej do úst vložili kus plastu. V ten istý deň zatkli Jamesa Worleyho ako podozrivého z vraždy a taktiež vydali príkaz na domovú prehliadku. Polícia našla potrebné dôkazy jeho činu - zakrvavenú ženskú bielizeň, lano, putá a niekoľko strelných zbraní.

Našli taktiež aj provizórny žalár, ktorý bol skrytý za vrecami so senom, a mrazničku ukrytú kobercom. Toto, spolu s helmou, na ktorej bola krv Sierah a jeho DNA, slúžilo ako dôkaz jeho činu. Porota ho označila za vinného z únosu, vraždy a z ďalších 15 obvinení. Trápenie rodiny sa však aj tak neskončilo. Predtým, než Jamesa odsúdili na súde, povedal, že táto strata je pre každého ranou a svoju obeť nazval "krásne dievča".

Potom, čo jej rodina opustila súdnu miestnosť, povedal: "Rodina to nenesie dobre. Tomu rozumiem." Odvtedy sa rodina snaží o to, aby bol James odsúdený na trest smrti. Okrem toho Josh so svojou mamou, sestrou a s mamou Sierah založili v jej mene charitu. Organizujú spomienkové jazdy a peniaze, ktoré nazbierajú, investujú do toho, aby poskytli dievčatám hodiny sebaobrany. Veria, že aj týmto spôsobom dievčatá ochránia predtým, čo sa im môže stať.