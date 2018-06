Neúspešný kandidát na prezidenta Imrich Béreš: Po podozreniach z násilia odovzdal cenu ženám

Už mal všetko pripravené na štart prezidentskej kampane, no prekazili mu to podozrenia z fyzického násilia.

Finančník Imrich Béreš pred pár týždňami ohlásil, že zbiera podpisy, aby sa mohol stať prezidentom. V tom čase sa vynorila lekárska správa z roku 2003, ktorá opisovala zranenia manželky Zuzany, ktoré mali vzniknúť po jeho napadnutí. V pondelok sa však Béreš objavil na pódiu programu venovanému ženám, kde odovzdával aj cenu.

Po objavení špekulácií sa z verejného života Béreš stiahol a oznámil, že na prezidenta kandidovať nebude. Lekárska správa opisovala, že do nemocnice na Kramároch prišla Bérešova manželka Zuzana a ošetrujúcemu lekárovi povedala, že manžel ju surovo napadol. „Udáva, že manžel prišiel v ebriete (opitosti) a fyzicky ju napadol, visela cez zábradlie balkóna, má veľké hematómy na stehnách, dolných končatinách, exkoriácie na rukách, škrtil ju,“ píše sa v nej.

Béreš odmietal to, že by manželku napadol. To isté po rokoch tvrdí aj exmanželka Zuzana. Béreš sa napriek podozreniam objavil na pódiu programu Slovenka roka, kde oceňujú úspešné ženy na Slovensku. Odovzdávať mal jednu z cien. Nový Čas sa ho pýtal, či to považuje za vhodné za takýchto okolností. „Moje odovzdávanie ceny považujem za vhodné vzhľadom na to, že tieto ženy úprimne obdivujem a želám si, aby ich bolo čo najviac. Vždy som odsudzoval a budem odsudzovať všetky formy násilia. Jedná sa o údajné podozrenie, ktoré bolo pred 15 rokmi vyšetrené, preskúmané a uzavreté, čo potvrdila aj moja bývalá manželka. Jednalo sa o cielenú politickú diskreditáciu,“ napísal Béreš.