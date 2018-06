Kristinu skoro pripravil o život tampón: Fotkou z nemocnice chce varovať ostatné ženy!

Keď sa Kristina Makris začala cítiť zle, myslela si, že len prechladla.

32-ročná žena z Massachusetts v USA si nemyslela, že to je niečo vážne. "Proste som sa necítila dobre. Moje telo sa snažilo proti niečomu bojovať," napísala na Facebook make-up artistka a podnikateľka. "Potom som si všimla, že mám opuchnuté lymfatické uzliny na slabinách. Myslela som si, že to je len natiahnuté. Bola som presvedčená, že som prechladnutá, ale každý deň mi bolo horšie a horšie."

Podľa Honey to pokračovalo dva týždne. "Zobudila som sa a totálne ma to dostalo. Horúčka, zimnica, zvracanie, vyrážky." Našťastie, Kristina sa práve vrátila domov ku rodičom a jej matka ju donútila, aby išla k lekárovi. "Ak by nebolo mojej mamy, určite by som tento príspevok nepísala. Lekári mi povedali, že keby som neprišla, prišla by som o končatiny alebo ešte horšie, zomrela by som."

Nasledovali týždne operácií a injekcií, ktoré Kristinu pripútali na lôžko. Musela však podstúpiť aj fyzickú a mentálnu rehabilitáciu. "Operovali mi vnútornú časť stehna, miesto, kde mi našli infekciu. Bola som v nemocnici dva týždne a 24 hodín denne mi do tela dávali antibiotiká. Po týždni, čo som bola pripútaná na lôžko, som sa pozrela do zrkadla a nespoznala som sa."

Aj keď Kristine trvalo tri mesiace, aby sa dala dokopy po fyzickej stránke, ešte aj po piatich mesiacoch priznáva, že mentálne stále zápasí. "Stále bojujem s traumou. A naozaj chcem, aby ženy pochopili, že toto všetko sa mi stalo z po*raného tampónu!"

Mladá žena povedala, že chce, aby aj ostatné ženy vedeli, čo všetko znamená nebezpečenstvo syndrómu toxického šoku a že nikto nie je neporaziteľný. "Skoro som prišla o život. Plačem, keď sa pozerám na tú fotku, ale píšem to preto, aby som pomohla ľuďom a ukázala im riziko používania tampónov."

"Keď som bola mladšia, prečítala som si škatuľku od tampónov, na ktorej bolo napísané ,riziko syndrómu toxického šoku´, ale myslela som si, že som neporaziteľná, že mne sa to nikdy nestane. Mýlila som sa," dodala.

Syndróm toxického šoku je síce zriedkavý, ale životu nebezpečný. Spôsobuje ho bakteriálna infekcia a často súvisí s používaním tampónov. Syndróm prichádza v prípade, ak sa tampón nevymení dlhšie ako osem hodín. K ochoreniu dochádza vtedy, keď baktérie začnú produkovať toxíny. Častými príznakmi sú vysoká teplota, bolesti hlavy, hnačka, nevoľnosť a v niektorých prípadoch dokonca strata vedomia. Ak sa diagnóza neodhalí včas, môže prísť dokonca k úmrtiu pacienta.