V Prahe bežal nový Pistorius: Odpykal si trest za kokaín a potom pokoril hranicu

Druhým najlepším časom na českom území ozdobil Memoriál Josefa Odložila americký hendikepovaný bežec Blake Leeper (28), ktorý vyhral preteky na 400 metrov za 44,42 sekundy.

Atlét s podkolennými amputáciami oboch nôh sa zaradil medzi najrýchlejších štvrťkárov sezóny. Za svetový paralympijský rekord však jeho výkon uznaný byť nemôže, pretože behá na protézach, ktoré neprešli požadovaným schvaľovacím procesom.

Bežec z Kalifornie, ktorý má za sebou aj ročný dištanc za pozitívny test na kokaín, v pondelok na pražskej Juliske prvýkrát pokoril hranicu 45 sekúnd, a to hneď o 58 stotín. "Všetci viete, ako dlho som na toto číslo čakal. 44,42! Mesiaca som vedel, že to v sebe mám, len som musel počkať na dokonalý deň. Nikdy som sa necítil pri behu lepšie a vedel som, že už to príde," zveril sa Leeper na sociálnej sieti.

V tejto sezóne zvládlo štvrtku rýchlejšie než Leeper len sedem bežcov. Pondelňajšom výkonom sa zaradil na štvrté miesto v tohtoročných amerických tabuliek a na národnom šampionáte za dva

týždne bude patriť k favoritom.

Vlani sa práve na majstrovstvách USA vrátil po treste za kokaín k závodom, postúpil do semifinále a časom 45,25 prekonal svetový rekord hendikepovaných slávneho Juhoafričana Oscara Pistoriusa.

V apríli posunul svoje maximum na 45,05 a v pondelok sa dočkal prelomení hranice 45 sekúnd. Svetovým rekordérom však Leeper nie je. Medzinárodný paralympijský výbor totiž od začiatku roka uznáva rekordy v tejto kategórii len na schválených protézach. "Pokiaľ je nám známe, Blake to zatiaľ neabsolvoval," uviedol po pražskom závode hovorca výboru pre NBC.