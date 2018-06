Tragédia na železničnom priecestí: Smrť mladého vodiča Mareka († 31)

Iba deň po simulovanej zrážke vlaku s cyklistom sa na železničnom priecestí stala smrteľná dopravná nehoda. Vlak tlačil auto takmer 240 metrov. Pri zrážke prišiel o život mladý vodič Marek († 31) z dediny pri Bánovciach nad Bebravou.

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová v utorok ráno okolo 5,30 hod. na železničnom priecestí v Bánovciach nad Bebravou mladý vodič osobného auta Škoda Octavia vošiel do cesty osobnému vlaku s približne 30 cestujúcimi. Podľa doterajších zistení vodič obiehal dve autá, ktorá stáli na ceste pred priecestím s funkčnou svetelnou a zvukovou signalizáciou bez závor. Rušňovodičovi sa napriek použitiu rýchlobrzdy nepodarilo zrážke zabrániť. Vlak tlačil auto pred sebou takmer 240 metrov! Mladý vodič, ktorý sedel za volantom, zraneniam na mieste podľahol.

Podľa informácií, ktoré získal Čas.sk, obeťou nehody je vodič Marek K. († 31) z neďalekej dediny. "Je to strašné, taký mladý chlapec... Zanechal po sebe mladú vdovu a malého chlapca, školáka. Mohol sa ponáhľať do zamestnania, pracoval v montážnej firme. Bol to dobrý chlapec, šikovný..." povedala suseda.

Smrteľná nehoda sa stala necelých 24 hodín po simulovanej zrážke vlaku s figurínou cyklistu v okrese Dunajská Streda, ktorá bola pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach.

Od začiatku roka sa na železničných priecestiach na Slovensku stalo 28 nehôd, pri ktorých zahynuli desiati ľudia - uviedla hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková.