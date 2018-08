Mamičke zostáva podľa lekárov šesť mesiacov života: Nový liek ju môže zachrániť alebo zabiť

Britská žena, ktorej boli ako jedinej na svete diagnostikované dve zákerné choroby, vkladá svoje nádeje do nového lieku.

Lekári jej nedávno povedali, že jej zostáva iba šesť mesiacov života. Taktiež povedali slobodnej mamičke Jo Smith, ktorá má pľúcnu hypertenziu a rakovinu lymfatického systému, že mohla umrieť kedykoľvek za posledné tri roky. Napriek všetkým prognózam 40-ročná Jo bojuje, aj keď si to zobralo svoju daň aj na srdci. A to doslova.

Vyšetrenia odhalili, že jej srdce môže kedykoľvek zlyhať a bez zákroku jej zostáva šesť mesiacov života. Jo z Exeteru v Devone napriek tomu dúfa, že by jej nový liek Imatinib mohol dať viac času. Vedľajšie účinky zahŕňajú zlyhanie srdca a obličiek a vnútorné krvácanie, no je ochotná to podstúpiť kvôli 8-ročnému synovi Rudeymu. "V skutočnosti som vôbec neočakávala, že liečba príde tak rýchlo a že vôbec príde," uviedla.

"Cítim sa veľmi privilegovane, keď môžem začať s novou liečbou. Musela som prejsť cez mnohé veci, pretože tento liek na pľúcnu hypertenziu nie je schválený. Okrem toho je vysoké číslo ľudí, ktorí zomreli po jeho užívaní, práve na dôsledky krvácania." Napriek tomu Jo s liečbou podľa FoxNews začala v nádeji, že sa jej stav zlepší.

Jej kombinácia ochorení je jedinečná a šanca na prežitie oboch je asi jedna ku piatim miliardám. Prvý raz spozorovala, že niečo nie je v poriadku v októbri 2010, asi šesť mesiacov potom, čo porodila Rudeyho. Cítila sa unavená a bez energie. Išla k doktorovi a sťažovala sa na bodavé bolesti v hrudníku. Bola tak vyčerpaná, že nevládala meniť plienky, chodiť po schodoch alebo ustlať posteľ.

Jo Smith bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba, ktorá zužuje alebo úplne ničí pľúcne tepny. Vo veľmi závažných prípadoch poškodzuje pravú stranu srdca, čím sa ťažšie pumpuje krv a eventuálne to môže viesť k zlyhaniu srdca. O rok neskôr úplne rutinné vyšetrenie odhalilo obrovský nádor vedľa obličiek. Aby toho nebolo málo, diagnostikovali jej aj rakovinu lymfocitov.

Špecialisti jej chceli predpísať rádioterapiu, lenže iní lekári tvrdili, že by ju to mohlo zabiť, pretože by to bolo pre ňu veľmi vyčerpávajúce. Namiesto toho absolvovala operáciu na odstránenie nádoru, ktorá jej mala dať šancu na prežitie 50 na 50. Nebola však vhodný adept na transplantáciu.

Keďže jej diagnózy boli zničujúce, tvrdo bojovala za množstvo liečebných postupov, vrátane letu do Thajska, kde mala dostať inú lekársku starostlivosť. Taktiež prosila o pomoc aj verejnosť, aby jej pomohli dostať sa k renomovanému vedcovi na klinike v Arizone.

Rok sa zdalo, že bude všetko v poriadku, pretože jej stav bol stabilizovaný, ale nakoniec dostala zlú správu, že jej hypertenzia sa zhoršila. Pri vyšetrení srdca sa zase ukázalo, že pravá strana sa zväčšila tak, že len ťažko mohli vidieť ľavú stranu a jednoducho to nefunguje tak, ako by malo.

"Ja viem, že bojujem, ale držalo ma to len do tej chvíle, ako som videla obrázok môjho srdca," povedala. Medzitým sa život Jo skladá z rutiny. Je doma so psom, stará sa o Rudeyho a hrá sa s ním, dokým jej to zdravie dovoľuje. "V súčasnosti je to neuveriteľný boj. Život je nudný a teraz je občas ťažké sa obliecť a osprchovať. Musím byť veľmi opatrná, aby som neskolabovala. Všetko, čo chcem, je byť normálna, ale viem, že by to mohlo byť horšie."

V marci jej lekári dovolili osláviť 40-te narodeniny, aj keď neverili, že sa toho dožije. "Mnohí ľudia sa boja 40 rokov, ale ja som vážne šťastná, že som to mohla osláviť." Liek Imatinib jej zatiaľ spôsobuje to, že má živé sny a poruchy zraku. "Začala som užívať len nízku dávku, aby som udržala vedľajšie účinky na minime."

Ak všetko pôjde podľa plánu, mala by sa cítiť lepšie v priebehu niekoľkých mesiacov. "Už to nebude ako predtým, ale mohol by to byť život na úrovni. Môžem žiť a byť šťastná. Môže ma to zachrániť alebo ma zabiť," uzavrela.