Odstrihnutý od zvyšku sveta: Assange, ukrývajúci sa na ekvádorskej ambasáde, stále nemá internet

Ekvádorská ministerka zahraničných vecí María Fernanda Espinosaová v pondelok uviedla, že zatiaľ nie je známe, kedy bude zakladateľovi stránky WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý sa už viac ako päť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, znovu umožnený prístup na internet. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa Espinosaovej Assange nedodržiava dohodu, že nebude zasahovať do politiky iných krajín. "Nateraz mu teda nie je umožnený prístup na internet," povedala šéfka ekvádorskej diplomacie.

Ekvádor zakázal Assangeovi koncom marca prístup na internet, pretože svojím správaním v podobe zverejňovania príspevkov na sociálnych médiách ohrozoval dobré vzťahy, ktoré táto krajina má s Britániou, zvyškom EÚ a inými krajinami. Ekvádor poskytol 46-ročnému Austrálčanovi politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v britskej metropole.

Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu potenciálne hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks. Assangeovi hrozí aj zatknutie v Británii, kde porušil podmienky kaucie.