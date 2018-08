Kráska nasadla k falošnému taxikárovi: Keď ho nepustila do domu, drsne sa pomstil

Mladá žena tvrdí, že muž, o ktorom si myslela, že je skutočný taxikár, sa snažil dostať do jej domu.

Keď ho odmietla, začal sa správať "ako maniak" a podpálil jej rohožku. Sophie Nagappa o jej otrasnej skúsenosti prehovorila hlavne preto, aby varovala ostatných pred falošnými taxikármi. Bola vonku so svojou sestrou a priateľom vo Falmouth v Cornwalle, keď nasadli do auta, o ktorom si mysleli, že je taxík.

Šofér parkoval tam, kde zvyčajne parkujú taxíky, no hneď ako naštartoval, začala mať podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Podľa Metro Sophie, ktorá študuje fotografiu na univerzite v Bristole, povedala: "Bola to normálna noc vo Falmouth a potom sme išli do uličky, kde parkujú taxíky, v blízkosti Wetherspoons a KFC. Vážne sme si mysleli, že je to klasický taxík. Nebol označený, ale som zvyknutá na Uber v Bristole a ten tiež nebýva označený," vysvetľuje.

Tvrdí tiež, že jazda s ním vôbec nebola bezpečná. "Stále stúpal na brzdy a jazdil veľmi rýchlo. Niekoľkokrát fajčil a telefonoval, bolo to naozaj divné," hovorí. Povedala tiež, že keď sa začali oni traja baviť o párty, na ktorú plánovali ísť, zapojil sa do konverzácie a vyzeralo to, ako keby chcel, aby ho pozvali.

"Nakoniec sme sa rozhodli ísť domov a on nám povedal, že ku nám príde. Nerozumela som tomu, prečo by to mal akože robiť. Zaparkoval pri našom dome a ja som povedala sestre, nech uteká." Stihli dobehnúť do domu skôr, ako šofér vystúpil z auta. Ten ich však nasledoval a klopal na dvere ich domu v Truro. Sophie povedala, že ešte stále občas vidí jeho siluetu, ako prešľapuje pred ich domom. "Ďalej sme už videli len plamene, ktoré šli spod dverí."

"Bolo to hrozné. Rýchlo sme sa to snažili uhasiť. Našťastie sme boli stále na prízemí, inak naozaj neviem, čo by sa mohlo stať. Bolo to veľmi strašidelné a neočakávané. Myslím si, že by sa mohlo stať niečo oveľa horšie, keby som bola sama." Sophie neskôr napísala na Facebook: "Našťastie som bola s ďalšími ľuďmi. Keď sme ho odmietli pustiť do domu, začal okolo neho chodiť, čo bolo divné. Ďalej už vieme len to, že naša rohožka bola v plameňoch. Našťastie sme boli na prízemí a uhasili sme to. V podstate som však chcela všetkým povedať, aby neurobili rovnakú hlúpu chybu," uzavrela.