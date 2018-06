Horúčava vyháňa všetkých k vode: Koľko vás vyjde vstup do aquaparku?

Kúpanie patrí k najobľúbenejším aktivitám vo voľnom čase, najmä deti sa potešia vždy, keď sa môžu do sýtosti vyšantiť v bazéne či na tobogane.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aj na Slovensku pribúda aquaparkov a termálnych kúpalísk s rôznymi vodnými atrakciami. Koľko eur zaplatíte za vstup do takého zariadenia? A čo rodine predraží pobyt pri vode?

Výdavky 3-člennej rodiny v Štúrove

Vstupné: 23 €

2x presso s mliekom: 2,60 €

2x radler veľký: 3 €

1x hroznovka: 0,90 €

3x trojuholník pizze: 6 €

3x trdelník: 6 €

3x veľká zmrzlina: 4,20 €

Spolu: 45,70 €

Umelé kúpalisko

Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

Čo prevádzkovateľ musí

zabezpečiť, aby kvalita vody v umelom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody

zabezpečiť kontrolu kvality vodyzabezpečiť údržbu a čistenie bazénov, priestorov, prevádzkových plôch a zariadení a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s vodou

sprístupniť aktuálne informácie o kvalite vody v umelom kúpalisku

zabezpečiť stály dohľad dostatočným počtom plavčíkov

Otvoriť galériu Zdroj: anc

MALÝM DIEŤAŤOM RISKUJETE

Michaela Dubčeková, kožná lekárka

- Dieťa má do 10. roka života zníženú bunkovú imunitu, a preto je náchylnejšie na všetky vírusové ochorenia. Rosičom detí do troch rokov odporúčam, aby do takýchto zariadení nechodili. U dospelého človeka závisí od imunity. Určite sa pred vstupom do bazénov osprchovať, rovnako tak aj po. Určite si nenechať vlhké plavky, všade nosiť na nohách šľapky a nepiť vodu.

POČÍTAJTE S NÁKLADMI ZA JEDLO A PITIE

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

- Pre rodinu s deťmi takýto výlet nemusí byť práve lacnou záležitosťou. Okrem vstupného treba počítať aj s výdavkami na jedlo, zmrzlinu a nápoje. Takže cena takéhoto výletu sa nám môže navýšiť aj o desiatky eur. Ceny v obchodoch tento rok rastú o niečo rýchlejšie než predchádzajúce roky. Týka sa to predovšetkým potravín a nápojov, ktoré sú aktuálne približne o 6 % drahšie ako vlani.